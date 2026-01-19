Allerta Meteo Catania, chiuso settore dell’aeroporto

Chiuso il terminal C dell’aeroporto di Catania Fontanarossa anche oggi, come ieri, a causa del maltempo. Come spiegato da una nota ufficiale diramata dallo scalo internazionale etneo, la chiusura sarà gestita spostando tutti i voli in partenza e in arrivo al terminal C verso il terminal A dell’aeroporto catanese: “Avviso ai passeggeri – variazione operatività voli causa maltempo. Si comunica che, a causa delle previsioni meteo avverse, nelle giornate di lunedì e martedì – 19 e 20 gennaio 2026 – il Terminal C (TC) rimarrà chiuso al pubblico. Tutti i voli previsti in partenza o in arrivo presso il Terminal C saranno riprotetti presso il Terminal A (TA)“.

