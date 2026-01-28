Allerta Meteo, domani scuole chiuse in alcuni Comuni del Frusinate

A causa dell’allerta meteo, alcuni comuni della provincia di Frosinone hanno disposto, con specifiche ordinanze, la chiusura precauzionale delle scuole nel proprio territorio per la giornata di domani, giovedì 29 gennaio. Tra questi, come si legge sui rispettivi siti istituzionali, i comuni di Sora, Isola del Liri, Veroli, Pontecorvo, Fontana Liri, Broccostella.
