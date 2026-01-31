Allerta Meteo, forte maltempo al Sud: nuovo Ciclone Mediterraneo flagella Calabria e Sicilia, piogge no-stop sabato sera e domenica

Infuria il maltempo al Sud Italia in questo fine settimana diviso tra l’ultimo giorno di gennaio, oggi, e il primo di febbraio, domani. Siamo nel cuore dell’inverno e, anche se le temperature del nostro Paese non ricordano neanche lontanamente quelle eccezionalmente basse dell’Est Europa alle prese con una storica ondata di Burian siberiano, in Calabria, Sicilia e Sardegna è un sabato freddo e piovoso. In pieno giorno, infatti, sta piovendo con +8°C a Catania e +9°C a Reggio Calabria, temperature tipiche dei giorni più freddi dell’anno in queste città costiere nel cuore del Mediterraneo.

A Ragusa la colonnina di mercurio è scesa a +6°C durante le forti piogge della tarda mattinata, quando Agrigento era a +9°C. Poca pioggia a Palermo, che comunque è ferma a +12°C, stessa temperatura di Cagliari dove è tornato a splendere un timido sole dopo le forti piogge del mattino.

Le immagini satellitari in diretta mostrano molto chiaramente l’avanzata di questo ennesimo Ciclone Mediterraneo, risucchiato dalla falla barica lasciata dal Mega-Ciclone Harry che la scorsa settimana si è abbattuto nelle stesse aree dell’estremo Sud, portando nubi cariche di piogge dalla Sicilia centro/orientale verso la Calabria:

Il maltempo continuerà senza sosta per tutta la serata e anche domani, domenica 1 febbraio. Sarà un sabato sera da lupi, di freddo e pioggia con nevicate abbondanti sui rilievi calabro-siculi oltre i 1.200 metri di altitudine. Domani la quota neve si abbasserà un po’ fino a 1.100 metri di altitudine, e soprattutto in Calabria nevicherà tantissimo, con accumuli eccezionali tra Pollino e Sila. Tanta neve anche su Serre e Aspromonte. Sarà una domenica di piogge intense in tutta la Regione, ma continuerà a piovere nella Sicilia settentrionale, in alcune zone di Sardegna e Basilicata e anche al Centro/Sud tra Abruzzo e Molise, con neve che qui scenderà fino in collina, intorno ai 700 metri di altitudine.

Sarà anche una domenica di forte vento, con una fredda bora nel medio e alto Adriatico, una tramontana molto forte su Salento e mar Jonio lungo il bordo del ciclone in allontanamento verso la Grecia (attenzione a Crotone con raffiche fino a 80km/h), e un maestrale intenso tra Sicilia e Malta.

Il maltempo continuerà anche domenica sera, soprattutto in Calabria e Sicilia, con forti piogge da Palermo allo Stretto di Messina (e non solo).

La prossima settimana cambia tutto: torna subito lo scirocco, tra lunedì sera e martedì arriva la neve al Nord coinvolgendo anche Torino, Milano e le pianure del Nord/Ovest, mentre al Sud avremo un richiamo caldo prefrontale che porterà le temperature in molti casi vicine ai +20°C, anche se solo per qualche ora e comunque sempre in un contesto di maltempo con molte nubi e tanta sabbia del Sahara.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

