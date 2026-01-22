Allerta Meteo, il ciclone Harry lascia una voragine barica sull’Italia: nuovo violento ciclone in arrivo nel weekend, tanta NEVE al Nord e forte maltempo al Centro/Sud

Il passaggio del Mega-Ciclone Harry al Sud Italia ha lasciato una voragine barica come una ferita aperta nel cuore del Mediterraneo, ecco perchè nei prossimi giorni altre violente tempeste si insinueranno nel cuore del Mare Nostrum portando maltempo estremo sull’Italia. E’ per questo che continua a piovere anche forte in alcune zone di Calabria e Sicilia in queste ore: intensi nubifragi hanno colpito l’area dei Nebrodi, in provincia di Messina, proprio nelle località che sono epicentro di uno sciame sismico nelle ultime settimane. Oggi sono già caduti 20mm di pioggia sulla costa a Sant’Agata di Militello e 36mm nelle zone collinari, a San Fratello. Ma le piogge più serie stanno arrivando in serata, e si abbattono con veemenza sulla Sardegna già duramente colpita da Harry nei giorni scorsi, mentre è in corso una conta dei danni che supererà il miliardo di euro.

Intanto il Nord Italia vive una giornata di ghiaccio: temperature massime sottozero oggi in molte località nel triangolo compreso tra Milano, Alessandria e Cremona, in modo particolare nella zona di Pavia, Lodi e Piacenza, dopo minime piombate a -4°C con la nebbia fitta, ricordandoci che stiamo vivendo un inverno d’altri tempi con il mese di gennaio che si concluderà con anomalie termiche negative rispetto alla media storica trentennale.

Proprio al Nord Italia, nei prossimi giorni, arriveranno forti e abbondanti nevicate, fin in pianura, in concomitanza con il ritorno del forte maltempo al Centro/Sud nel fine settimana. Già nella serata di domani, venerdì 23 gennaio, il maltempo tornerà a colpire duramente Liguria, Toscana, Lazio e Umbria, con forti temporali. Piogge e nevicate al Nord, tra Lombardia, Trentino, Veneto ed Emilia Romagna, con neve inizialmente a bassa quota al confine con la pianura:

Il grosso del maltempo arriverà però nel weekend, tra sabato 24 e domenica 25, quando un nuovo violento ciclone proveniente dall’oceano Atlantico seguirà le orme di Harry e transiterà sull’Italia, stavolta un po’ più a Nord, ma comunque molto profondo raggiungendo domenica addirittura i 993hPa di bassa pressione al Centro Italia, tra Abruzzo e Molise, alimentando anche stavolta forti venti ciclonici e fenomeni di maltempo estremo, estesi però a tutto il Paese e non limitati nella sua porzione più meridionale come accaduto con Harry.

Allerta Meteo, i dettagli sul ciclone del weekend: FOCUS sul Centro/Sud

Le conseguenze di questo nuovo violento passaggio perturbato saranno particolarmente variegate tra Nord e Sud. La traiettoria del Ciclone, infatti, dividerà l’Italia letteralmente in due: freddo intenso e persistente al Nord, con nevicate abbondanti fino a bassa quota, e grandi sbalzi termici al Sud dove sabato avremo un rapido richiamo caldo pre-frontale che domenica mattina porterà isoterme di +10°C ad 850hPa fino all’alto Jonio, sfiorando il Salento. Contemporaneamente, il maestrale porterà temperature gelide, di -1°C alla stessa quota, non solo su Trapani e Palermo nella Sicilia occidentale, ma anche in Tunisia e nelle isole minori del Canale di Sicilia quali Pantelleria, Linosa e Lampedusa. Curioso che persino a Tripoli, in Libia, farà molto più freddo che in Puglia con temperature inferiori di addirittura dieci gradi in un Mediterraneo – per qualche ora – capovolto dalla furia dell’ennesimo ciclone di questo inverno così dinamico e movimentato.

Durerà poche ore, appunto, perchè domenica pomeriggio il maestrale avrà conquistato tutto il Centro/Sud portando il freddo intenso anche in Campania e Calabria, dove tornerà la neve sui rilievi appenninici fino ai 900 metri in Campania e oltre i 1.200 metri in Calabria. Il richiamo caldo prefrontale resisterà solo sul Salento, dove si esaurirà lunedì mattina.

Il maltempo sarà ancora una volta intenso: le piogge e i temporali più intensi saranno in Campania, la Regione più colpita dal maltempo di domenica. Avremo forti piogge e temporali anche nel Lazio, in Calabria e in Sicilia: i contrasti termici determineranno forti temporali con grandinate da Palermo a Napoli. Tanta neve nelle zone interne dell’Appennino, tra Lazio, Abruzzo e Molise, oltre i 1.000 metri al mattino in calo fino ai 700 metri nel pomeriggio.

Allerta Meteo, i dettagli sul ciclone del weekend: FOCUS sul Nord

Attenzione al maltempo del Nord, che sarà anticipato di qualche ora rispetto a quello del Sud. Se al Centro/Sud, infatti, la giornata peggiore sarà quella di domenica, al Nord i fenomeni più estremi li avremo sabato con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino a quote collinari. La grande novità di questo ciclone è che arriva, per la prima volta in stagione, una grande nevicata sulle Alpi orientali. Sabato mattina solo una spolverata, ma poi tra sabato sera e domenica mattina avremo 18 ore di autentica bufera tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con accumuli importanti fino a quote collinari. Nevicherà in tutte le località olimpiche, dove il 6 febbraio inizieranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e con due settimane di anticipo possiamo dire che c’è il pericolo scampato rispetto al rischio che si potessero svolgere le competizioni più seguite al mondo soltanto sulla neve artificiale.

Ma tra sabato e domenica la neve arriverà a più riprese anche in pianura Padana, soprattutto in Piemonte e nelle città pedemontane di Lombardia e Veneto, oltre che nei fondovalle alpini. Per il Nord Italia sarà soltanto l’inizio di un lungo periodo freddo e nevoso, che proseguirà la prossima settimana con una nuova grande tempesta atlantica tra la serata di martedì 27 e la giornata di mercoledì 28 gennaio, quando la neve potrebbe diventare abbondante anche in pianura. Ma di questa evoluzione parleremo a breve in ulteriori aggiornamenti del Meteo Notiziario di MeteoWeb.

