Allerta Meteo Messina, domani chiusi cimiteri e ville comunali

Il Sindaco di Messina Federico Basile ha disposto, con ordinanza N.18 del 28.01.2026, la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini per l’intera giornata di domani, giovedì 29 gennaio, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, a seguito dell’Avviso meteo diramato dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data odierna. L’allerta riguarda le zone A e I, comprensive del territorio comunale di Messina, per le quali sono previste raffiche di vento da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il provvedimento si rende necessario al fine di prevenire situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei possibili pericoli derivanti dalla caduta di rami, alberi, tegole o altre strutture instabili, in particolare all’interno di aree alberate e luoghi aperti al pubblico.

Con la stessa ordinanza è stato inoltre disposto il divieto di sosta in prossimità di aree alberate ed è rivolto l’invito alla massima prudenza negli spostamenti, evitando il transito pedonale e veicolare nelle zone maggiormente esposte al rischio. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite e a seguire gli aggiornamenti diramati attraverso i canali istituzionali.

