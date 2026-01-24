Allerta Meteo, per domenica 25 la protezione civile lancia l’allarme giallo in 12 Regioni: forte maltempo in tutt’Italia!

Per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato diverse allerte meteo di livello giallo su ampie aree del territorio nazionale, a causa di condizioni di instabilità che potrebbero provocare piogge intense, temporali e criticità idrogeologiche e idrauliche. In particolare, è stata emessa allerta gialla per rischio idrogeologico nell’entroterra pesarese, in Umbria, Lazio e Campania, dove le precipitazioni potrebbero causare frane, smottamenti e innalzamenti dei corsi d’acqua minori. Un’ulteriore allerta gialla per rischio idrogeologico-temporali riguarda Abruzzo, Molise, il Salento e la Sicilia, sia nel settore occidentale che in quello orientale, dove sono attesi rovesci anche di forte intensità accompagnati da attività elettrica.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, l’allerta gialla interessa la Romagna e il Bolognese, con possibili criticità legate al deflusso delle acque nei fiumi e nei canali di bonifica. È stata inoltre segnalata allerta gialla per rischio idrogeologico-idraulico in Sardegna, mentre nella Basilicata occidentale resta attiva un’allerta gialla specifica per temporali.

In totale sono 12 le regioni interessate da un’allerta gialla per rischio idrogeologico nella giornata di domani. Si tratta di un numero piuttosto elevato e non frequente, che testimonia chiaramente l’eccezionale estensione dell’ondata di maltempo. Le condizioni instabili, già in atto a partire da questa sera, tenderanno infatti ad ampliarsi ulteriormente nel corso di domani, coinvolgendo progressivamente gran parte del territorio nazionale, fino a interessare di fatto tutta l’Italia, con fenomeni diffusi e localmente intensi che richiederanno particolare attenzione e prudenza.

