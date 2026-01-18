Allerta Meteo, sarà un lunedì di maltempo estremo: domani allarme in diverse regioni | DETTAGLI

In considerazione della situazione meteo attesa, in particolare domani lunedì 19 gennaio 2026, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una tendenza che evidenzia “possibili temporali di moderata, localmente forte intensità, con associate piogge intense, raffiche di vento e occasionalmente grandine di piccole dimensioni. Possibili rapidi tornado/trombe marine“. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Una tendenza è stata emessa per le regioni meridionali del dominio in particolare sul canale di Sardegna e Sicilia per possibili temporali di moderata, localmente forte intensità, con associate piogge intense, raffiche di vento e occasionalmente grandine di piccole dimensioni. Possibili rapidi tornado/trombe marine. Si consiglia di seguire le allerte della protezione civile e CFD“, si legge nel bollettino PRETEMP. “I trend delle ultime 24h dei principali modelli globali (ECM-ICON) non mostrano variazioni significative rispetto a quanto già evidenziato nella tendenza a 3 giorni emessa ieri (Tendenza day2). Sono state apportate piccole modifiche spaziali al livello di rischio 1, ora esteso anche su parte della Tunisia e fino a Malta. Le aree nel livello 0 di contorno, invece, non sono state modificate“.

Il livello di rischio 1 “viene confermato nella zona dove risulta più favorevole la possibilità di temporali di moderata/localmente forte intensità. A più riprese convezione e temporali si susseguiranno da SE verso NW in un area caratterizzata da parametri cinematici impressionanti, specie nei bassi strati, e una modesta instabilità termodinamica“. Oltre alle piogge intense, “più probabili in prossimità delle coste/rilievi di Sardegna e Corsica, il rischio di raffiche di vento severe non è trascurabile. Massimi di flusso >30ms a 925-950hPa in presenza di convezione potranno essere trasportati verso il suolo causando raffiche >25-27ms su ampie porzioni di costa. La presenza di di questo flusso unito ad un leggero veering del vento nei primi 3km porterà odografi eccezionalmente curvi con SRH0-3 >600-700m2s2 e SRH0-1>350-400m2s2. Laddove la presenza di instabilità termica sarà sovrapposta al flusso da SE i parametri compositi subiranno un sostanziale incremento con EHI0-1 >1-1.2 e EHI0-3 >1.5-2 supportando la formazione anche di veloci elementi supercellulari. L’inusuale situazione cinematica, seppur impressionante, pone dei dubbi sul reale sviluppo dei fenomeni. Qualora l’instabilità non dovesse essere sufficiente, lo sviluppo verrebbe limitato ad updraft stirati e poco sviluppati“.

Come già precisato nella tendenza pubblicata da PRETEMP in precedenza, “le coste di Sardegna/Corsica e, successivamente, Sicilia orientale, saranno le zone dove le precipitazioni e i fenomeni saranno più insistenti ma la componente convettiva e temporalesca risulterà limitata. Il livello 1 è stato emesso laddove si prevede la fenomenologia temporalesca più intensa. Sono possibili grandinate di diametro sub-severo (<2-3cm) sulla Tunisia e rapidi tornado/trombe marine sul livello di rischio 1“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: