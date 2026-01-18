Allerta Meteo, verso scuole chiuse domani lunedì 19 gennaio: l’ELENCO aggiornato LIVE

A causa di un intenso vortice ciclonico in formazione davanti alle coste nordafricane, inizia oggi una fase di forte maltempo che domani e martedì colpirà l’estremo Sud e le Isole. Le precipitazioni saranno incessanti, dando luogo a nubifragi, i venti raggiungeranno intensità di tempesta, con raffiche superiori a 100 km/h, producendo mareggiate nelle coste esposte. La situazione si profila molto critica. A causa delle avverse condizioni meteo attese e dei disagi conseguenti, i sindaci di diversi Comuni potrebbero decidere la chiusura degli istituti scolastici. In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, lunedì 19 gennaio 2026.

