Allerta Meteo Sardegna: domani codice rosso per criticità idrogeologica

Anche la Sardegna nel mirino del maltempo estremo determinato dalla tempesta Harry, che determinerà piogge torrenziali e forti venti con alto rischio criticità. La Protezione Civile regionale ha emesso l’allerta meteo rossa per criticità idrogeologica, per la giornata di domani lunedì 19 gennaio 2026, in riferimento alla Sardegna meridionale e orientale. Allerta arancione per criticità idrogeologica nella Sardegna centrale.

