Allerta Meteo, la tempesta Goretti si abbatte sull’Italia nel weekend: gelo intenso, forte maltempo e neve fin sulle spiagge del Sud

L’Europa sta vivendo ore di autentico caos meteorologico a causa della Tempesta Goretti, un sistema depressionario di violenza inaudita che ha flagellato il Nord del Continente e che ora si appresta a sferrare il suo attacco più crudo al bacino del Mediterraneo. Nelle ultime ore, la Francia è stata colpita da raffiche di vento eccezionali che hanno toccato i 213km/h nel dipartimento della Manica, lasciando oltre 380.000 utenze senza energia elettrica, mentre a Parigi si sono registrate scene surreali con neve in centro e la chiusura della Torre Eiffel. Non è andata meglio nel Regno Unito, dove il Met Office ha diramato un’allerta rossa per venti oltre i 160km/h che hanno causato il blackout di 43.000 abitazioni e il blocco totale dei trasporti ferroviari e aerei, con oltre 4.000 voli cancellati in tutto il continente, inclusi i principali hub di Londra, Bruxelles e Amsterdam.

La dinamica sinottica vede Goretti spostarsi rapidamente verso l’Europa centrale e i Balcani, un movimento che agirà come un vero e proprio “interruttore” per il clima italiano. Se nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio, abbiamo assistito a un temporaneo rialzo termico dovuto ai venti di Libeccio, la situazione è destinata a degenerare drasticamente nelle prossime ore. Il minimo barico, in approfondimento fino a valori prossimi ai 970hPa, spalancherà la porta a due colate gelide di diversa estrazione: la Bora irromperà impetuosa su Trieste, mentre il Maestrale si incanalerà con violenza dalla Valle del Rodano, puntando dritto verso i nostri mari occidentali.

Allerta Meteo Sabato 10 Gennaio: Temperature in picchiata e neve a bassa quota

L’ingresso dell’aria fredda sarà brutale. Già dalla mattinata di sabato 10 gennaio, le temperature subiranno un crollo verticale su tutto il Centro-Nord. Il maltempo colpirà duramente le regioni centrali, con piogge torrenziali e temporali violenti.

Centro Italia sotto la neve : Toscana , Umbria , Marche , Lazio e Abruzzo saranno le zone più colpite. La quota neve inizierà a scendere dai 500 – 600 metri del mattino fino ai 400 metri tra tarda mattinata e primo pomeriggio .

sotto la : , , , e saranno le zone più colpite. La quota neve inizierà a scendere dai – del mattino fino ai . Focus Lazio-Abruzzo: Nel corso del pomeriggio e della serata, sono previste nevicate molto abbondanti lungo la dorsale appenninica, con accumuli significativi che creeranno non pochi disagi alla viabilità.

Nelle mappe del modello MOLOCH del CNR di seguito, le previsioni delle precipitazioni e delle nevicate di sabato mattina:

Spostamento al Sud: Tra il tardo pomeriggio e la sera, il nucleo perturbato si sposterà rapidamente verso Meridione, investendo Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Qui la neve sarà subito abbondante, anche se inizialmente cadrà solo sopra i 900 metri di altitudine, in rapido calo fino ai 700 metri entro sera.

Nelle mappe del modello MOLOCH del CNR di seguito, le previsioni delle precipitazioni e delle nevicate di sabato pomeriggio-sera:

Allerta Meteo per il forte vento di Maestrale

Un elemento di estrema pericolosità sarà il vento. Il Maestrale irromperà con raffiche che supereranno i 130km/h su tutto il Tirreno e le aree interne del Centro-Sud. Ci aspettiamo mareggiate distruttive sulle coste esposte (Sardegna occidentale, coste siciliane e calabresi) con onde che potrebbero superare i 9 metri di altezza. Si raccomanda la massima prudenza per possibili danni a strutture, tetti e alberature.

Allerta Meteo Domenica 11 Gennaio: Il gelo sull’Adriatico e la neve sulle spiagge

La giornata di domenica segnerà l’apice dell’ondata di gelo per le regioni adriatiche, specie in serata. Mentre il vento continuerà a soffiare impetuoso, le temperature scenderanno ulteriormente. Forte maltempo persistente nel basso Tirreno tra Sicilia e Calabria.

Allerta Neve in Adriatico: Nel primo pomeriggio di domenica, il nucleo più freddo in quota colpirà Marche e Abruzzo, portando la neve fin sulle coste.

Dalla serata, il maltempo nevoso si estenderà a Molise e Puglia. Prepariamoci a vedere molte spiagge imbiancate dal Conero fino al Salento. La neve cadrà forte in Puglia, sulle Murge e in Valle d’Itria, colpendo duramente anche Matera e buona parte della Basilicata. Nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, le precipitazioni saranno a prevalente carattere torrenziale, alimentate dai contrasti termici esplosivi tra l’aria artica e la superficie del mare ancora relativamente calda.

Allerta Meteo Lunedì 12 Gennaio: l’estremo Sud come un fiordo norvegese

L’impulso gelido raggiungerà il suo culmine nelle prime ore di lunedì 12 gennaio, spingendosi fino all’estremo Sud con una forza raramente vista negli ultimi decenni.

Calabria e Sicilia: La neve cadrà a quote bassissime, oltre i 200 – 300 metri in Calabria e oltre i 300 – 400 metri in Sicilia .

La neve cadrà a quote bassissime, oltre i e oltre i . Accumuli eccezionali: Massima allerta per i rilievi di Sila , Serre , Aspromonte , Peloritani , Nebrodi ed Etna . In queste zone, intorno ai 1.000 metri di altitudine, sono attesi circa 60cm di neve fresca in poche ore.

Massima allerta per i rilievi di , , , , ed . In queste zone, intorno ai di altitudine, sono attesi circa in poche ore. Lo Stretto di Messina: Lo scenario sarà mozzafiato ma critico; lo Stretto apparirà come un fiordo norvegese imbiancato fin quasi al livello del mare, con rovesci di neve tonda (graupel) fin sulle sponde messinesi e reggine.

Solo dal pomeriggio di lunedì, la Tempesta Goretti si allontanerà definitivamente verso l’Europa orientale, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche nelle regioni meridionali, sebbene in un contesto di gelo intenso che persisterà per tutta la notte successiva con temperature ampiamente sotto lo zero anche in pianura e nei fondovalle appenninici del Centro/Sud. Più deciso, il rialzo termico di martedì 13 gennaio.

Tutti i dettagli nel video:

