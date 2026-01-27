Allerta sanitaria in India: il ritorno del virus Nipah accende i timori di una nuova epidemia

Secondo quanto riportato in un recente report del Washington Post, lo stato del Kerala, nel sud dell’India, è tornato a essere l’epicentro di un’emergenza sanitaria causata dal virus Nipah. Le autorità sanitarie locali hanno confermato diversi casi positivi, attivando immediatamente protocolli di emergenza per limitare la diffusione del patogeno. La regione, che ha già affrontato diverse ondate di questo virus in passato, si trova nuovamente a dover gestire zone di contenimento e restrizioni agli spostamenti, nel tentativo di spezzare la catena di trasmissione prima che il focolaio possa estendersi oltre i confini distrettuali.

La natura pericolosa del virus Nipah

Il Nipah è classificato come un virus a trasmissione zoonotica, il che significa che il salto di specie avviene solitamente dagli animali all’uomo. Il serbatoio naturale del patogeno è identificato nei pipistrelli della frutta, ma il contagio può avvenire anche tramite il consumo di cibo contaminato o il contatto diretto con animali infetti, come i maiali. Tuttavia, ciò che preoccupa maggiormente gli esperti citati dal Washington Post è la capacità del virus di trasmettersi da persona a persona. Con un tasso di mortalità stimato tra il 40% e il 75%, il Nipah rappresenta una minaccia ben più letale di molti altri virus influenzali o respiratori comuni.

Sintomi gravi e assenza di cure specifiche

Le manifestazioni cliniche dell’infezione sono particolarmente severe e colpiscono in modo aggressivo il sistema nervoso e respiratorio. I pazienti inizialmente presentano febbre alta, mal di testa e difficoltà respiratorie, ma il quadro clinico può degenerare rapidamente in encefalite acuta (infiammazione del cervello), portando al coma o alla morte in pochi giorni. Attualmente, non esistono vaccini approvati né trattamenti antivirali specifici per combattere il Nipah; la gestione medica si limita a cure di supporto per alleviare i sintomi, rendendo la prevenzione e l’isolamento tempestivo degli infetti l’unica vera arma a disposizione della sanità pubblica.

Una minaccia sotto osservazione globale

L’attenzione internazionale su quanto sta accadendo in India è massima. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito il virus Nipah nella lista delle malattie prioritarie per la ricerca e lo sviluppo, a causa del suo potenziale epidemico. Il quotidiano americano sottolinea come la crescente urbanizzazione e la deforestazione stiano aumentando i contatti tra fauna selvatica e insediamenti umani, moltiplicando le occasioni di spillover. In un mondo globalizzato, la gestione di un focolaio in una regione densamente popolata come il Kerala non è più una questione locale, ma una sfida di sicurezza sanitaria globale che richiede coordinamento e trasparenza nella condivisione dei dati scientifici.