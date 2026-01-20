Allerta squali in Australia: 4 attacchi in 48 ore, spiagge chiuse a Sydney

Le autorità del Nuovo Galles del Sud, in Australia, hanno lanciato un appello urgente a bagnanti e surfisti affinché rimangano lontani dal mare dopo una preoccupante ondata di attacchi di squali. In sole 48 ore, si sono registrati ben 4 episodi, spingendo le amministrazioni locali a chiudere tutte le spiagge settentrionali di Sydney fino a nuovo avviso. La causa di questa insolita attività predatoria sarebbe legata alle recenti e violente precipitazioni che hanno colpito l’Australia orientale. Le forti piogge hanno reso le acque costiere estremamente torbide, creando l’habitat di caccia ideale per lo squalo leuca (noto anche come squalo toro).

Una sequenza di attacchi

Il bilancio degli ultimi 2 giorni descrive una situazione di emergenza:

Dramma a Manly: un uomo versa in condizioni critiche dopo che uno squalo lo ha azzannato alle gambe mentre faceva surf;

Paura per i più giovani: domenica pomeriggio, un ragazzo di 12 anni è stato gravemente ferito nel porto di Sydney. Secondo il comandante della polizia marina Joseph McNulty, il giovane starebbe lottando per la vita. Poche ore prima, un ragazzino di 11 anni era miracolosamente uscito illeso da un attacco in cui lo squalo aveva addentato solo la sua tavola.

Il parere degli esperti

Il legame tra il maltempo e la presenza dei predatori è confermato dalla comunità scientifica. Il professor Culum Brown della Macquarie University ha spiegato che gli squali leuca sono naturalmente attratti dalle correnti d’acqua dolce che sfociano in mare dai fiumi dopo i temporali. “Questi animali risalgono verso le foci per nutrirsi di pesci e resti di animali trascinati a valle dalle piene“, ha chiarito Brown. “Date le incredibili piogge degli ultimi giorni, il rischio di incontri è altissimo. Il consiglio è tassativo: restate fuori dall’acqua finché non tornerà limpida“.