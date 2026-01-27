Alpha Impulsion vince il Premio UE: la startup italo-francese rivoluziona l’accesso allo spazio con la propulsione autofaga

Alpha Impulsion, una startup spaziale con sede a Napoli e Tolosa, ha ricevuto il Premio dell’Unione Europea in riconoscimento della sua importante innovazione tecnologica nel campo dell’accesso allo spazio. Alpha Impulsion è la prima azienda riconosciuta a livello internazionale per una soluzione di propulsione spaziale che combina sin dal principio la sostenibilità nello spazio, la competitività commerciale ed i nuovi bisogni di sovranità europea. Questo premio di €950.000 ricompensa gli sviluppi effettuati sulla propulsione autofaga, progettata per lanciatori e satelliti di nuova generazione, abilitando l’accesso allo spazio senza generare detriti. Questo è un passo essenziale per un’Europa spaziale la cui sovranità è costantemente messa in discussione.

La propulsione autofaga sviluppata da Alpha Impulsion introduce un cambio di paradigma: il corpo del veicolo viene consumato dal motore come carburante. Il veicolo “autofago” brucia e si restringe come una candela, evitando qualsiasi residuo inutile in orbita una volta completata la missione. Questa tecnologia si distingue anche per la sua flessibilità, permettendo sequenze controllate di accensione e spegnimento, insieme all’uso di propellenti verdi, non tossici e non esplosivi. Le sue prestazioni sono superiori, eliminando elementi non necessari, e permettendo di ridurre fino al 40% il peso al decollo, tagliando quindi il 40% del costo di lancio. Ciò implica la capacità di migliorare il controllo della traiettoria, ottimizzare le fasi di volo e rispondere meglio ai bisogni delle missioni moderne e future.

Il mercato della propulsione per satelliti vale oltre 5,9 miliardi di euro, con la presenza di società storiche come Thales Alenia Space o Airbus DS, nuovi entranti nei servizi in orbita come Astroscale, Exotrail o D-Orbit, ed operatori di missioni di esplorazione come Meridian Space Command, con cui Alpha Impulsion collabora dal 2025. Marius Celette, presidente e cofondatore di Alpha Impulsion, ha dichiarato a Bruxelles: “riconoscendo il lavoro di Alpha Impulsion, DG DEFIS sottolinea l’importanza di fare emergere i nuovi campioni europei dello spazio, una nuova generazione che deve riportare il nostro continente in una posizione di leadership nelle tecnologie spaziali. Non bisogna però sacrificare il nostro impegno per un trasporto spaziale pulito, sostenibile e regolamentato, al servizio dell’autonomia strategica europea. Questo è possibile solo smettendo di seguire gli altri e scegliendo di sostenere le nostre innovazioni europee. Ringraziamo sinceramente la DG DEFIS per la decisione e la visione”. Entro il 2028, Alpha Impulsion punta a commercializzare soluzioni di propulsione per satelliti e dal 2030 includerà nel suo portafoglio di prodotti dei lanciatori che soddisfino le crescenti esigenze mondiali di accesso allo spazio, contribuendo al contempo alla pulizia dell’orbita bassa.