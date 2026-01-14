Ambiente, 141 i Comuni Plastic Free 2026 premiati per il loro impegno virtuoso e sostenibile

Sono 141 i Comuni Plastic Free 2026 che hanno superato la valutazione dell’associazione Plastic Free Onlus per ottenere il prestigioso riconoscimento riservato alle Amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto Comuni Plastic Free è cresciuto di anno in anno per partecipazione e rilevanza, coinvolgendo sempre più enti locali in percorsi strutturati di miglioramento ambientale.

L’annuncio è stato dato a Montecitorio, nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano, e dei referenti regionali dell’associazione.

“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento – ha dichiarato De Gaetano –. Un risultato che premia l’impegno concreto delle Amministrazioni locali, che scelgono di intraprendere percorsi virtuosi per la tutela dell’ambiente, affiancate dal lavoro instancabile dei nostri 1.200 referenti territoriali e di migliaia di volontari. Sensibilizzando i cittadini, intervenendo nelle scuole e dialogando con le istituzioni, riusciamo ogni giorno a seminare cultura ambientale e costruire un futuro più pulito per le prossime generazioni”.

Il riconoscimento sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, durante l’evento nazionale che celebrerà l’impegno ambientale delle Amministrazioni locali.

La valutazione si basa su 20 criteri, che vanno dalla presenza di strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti (fototrappole, sanzioni, guardie ambientali), alla riduzione della plastica monouso nelle sedi pubbliche, fino alla collaborazione concreta con l’associazione e all’impegno nella sensibilizzazione della cittadinanza.

A ogni Comune sarà assegnato un livello di virtuosità, rappresentato da 1, 2 o 3 tartarughe, fino alla massima onorificenza delle “3 tartarughe gold”, dedicata agli enti che si sono distinti in modo esemplare.

“Il problema non è la plastica in sé, ma l’impiego spesso smodato e soprattutto l’abbandono incontrollato che ne deriva – ha dichiarato l’On. Mauro Rotelli –. Ecco perché è fondamentale la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini. Il lavoro di Plastic Free si dimostra efficace proprio perché unisce la sensibilizzazione alla concretezza, grazie a campagne di pulizia e informazione capaci di coinvolgere migliaia di volontari in tutta Italia”.

Nei suoi primi anni di attività, Plastic Free Onlus ha coinvolto oltre 260.000 volontari in quasi 10.000 iniziative di pulizia ambientale, rimuovendo 4,8 milioni di chili di plastica e rifiuti. È presente in oltre 40 Paesi nel mondo e conta 1.200 referenti territoriali in Italia, grazie ai quali sono stati siglati oltre 500 protocolli d’intesa con le amministrazioni comunali.

Plastic Free è inoltre attiva nella sensibilizzazione nelle scuole, con oltre 4.000 incontri e il coinvolgimento di più di 350.000 studenti. L’associazione promuove anche progetti sociali di reinserimento e ha recentemente siglato un protocollo nazionale con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – per consolidare la collaborazione tra enti locali e volontariato ambientale.

A illustrare l’impegno dell’associazione sui territori e l’impatto delle attività di sensibilizzazione sono stati Margherita Maiani e Lorenzo Zitignani, rispettivamente Segretario e Direttore generale di Plastic Free Onlus.

Anche nel 2026 la Regione con il maggior numero di Comuni Plastic Free è l’Abruzzo, con 24 Comuni, seguita da Sicilia (20), Lombardia e Veneto (12), Campania (11) e Puglia (10). Tra le città spiccano Roma (presente alla conferenza stampa con l’assessore all’ambiente, Giammarco Palmieri), Milano, Torino, Bari, Ancona, Pescara, Campobasso oltre ai capoluoghi Benevento, Bergamo, Caltanissetta, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Latina, Olbia, Oristano, Pavia, Pisa, Ragusa, Rovigo, Teramo, Verona, Vicenza.

Abruzzo (24): Francavilla al Mare, Rocca San Giovanni, San Salvo, San Vito Chietino, Vasto (CH); Bussi sul Tirino, Montesilvano, Pescara, Spoltore (PE); Alba Adriatica, Castiglione Messer Raimondo, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Penna Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Tortoreto (TE)

Calabria (7): Diamante, Paola, Tortora (CS); Montepaone, Sellia Marina (CZ); Melissa (KR); Parghelia (VV)

Campania (11): Benevento (BN); Casola di Napoli, Cesa, Falciano del Massico, Succivo (CE); Bacoli, Gragnano, Pomigliano d’Arco, Pompei, Sant’Anastasia (NA); Agropoli (SA)

Emilia-Romagna (2): Ferrara, Terre del Reno (FE)

Lazio (8): Pofi (FR); Latina, San Felice Circeo, Sermoneta, Sperlonga (LT); Carpineto Romano, Colleferro, Roma (RM)

Liguria (3): Celle Ligure, Millesimo (SV); Imperia (IM)

Lombardia (12): Bergamo (BG); San Felice del Benaco (BS); Lipomo (CO); Cremona (CR); Lomagna (LC); Borgo Virgilio (MN); Lissone, Vimercate (MB); Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Milano (MI); Pavia (PV)

Marche (2): Ancona, Sirolo (AN)

Molise (4): Campobasso (CB); Petacciato, Termoli (CB); Capracotta (IS)

Piemonte (5): Cuneo (CN); Pianezza, Rivalta di Torino, San Giusto Canavese, Torino (TO)

Puglia (10): Bari, Gioia del Colle, Mola di Bari, Monopoli (BA); Ceglie Messapica, Fasano (BR); Castro (LE); Avetrana, Castellaneta, Manduria (TA)

Sardegna (8): Teulada (CI); Oristano (OR); Castelsardo, Stintino (SS); Aglientu, Badesi, Olbia, San Teodoro (OT)

Sicilia (20): Favara, Licata, Ravanusa (AG); Caltanissetta (CL); Belpasso, Caltagirone, Camporotondo Etneo (CT); Enna (EN); Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Mandanici, Roccalumera, Santa Teresa di Riva (ME); Altavilla Milicia, Cefalù (PA); Modica, Ragusa, Scicli (RG); Avola (SR); Mazara del Vallo (TP)

Toscana (5): Barberino Tavarnelle (FI); Follonica, Massa Marittima (GR); Pisa, Vicopisano (PI)

Trentino-Alto Adige (5): Merano, Salorno (BZ); Rovereto, Sant’Orsola Terme, Vallelaghi (TN)

Umbria (3): Castiglione del Lago, Corciano (PG); Narni (TR)

Veneto (12): Cittadella, Fontaniva (PD); Porto Tolle, Porto Viro, Rovigo, Taglio di Po (RO); Caorle, Eraclea, Jesolo, Mira (VE); Verona (VR); Vicenza (VI).