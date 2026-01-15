Arianespace lancerà il primo lotto di satelliti Amazon Leo con il primo Ariane 64: ecco quando

Il 12 febbraio, con il primo Ariane 64, la versione più potente di Ariane 6, dotata di quattro booster, Arianespace metterà in orbita 32 satelliti per Amazon Leo. La missione VA267 dà il via alla prima di una serie di 18 lanci Ariane 6 contrattati da Amazon Leo. Designato LE-01 (Leo Europe 01) da Amazon, sarà il primo lancio per la costellazione effettuato con un lanciatore europeo. Con questo lancio, Ariane 6, il lanciatore europeo per carichi pesanti, dimostrerà la sua piena potenza e la sua capacità di soddisfare i requisiti dei dispiegamenti di costellazioni su larga scala. Il lancio avverrà dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. La finestra di lancio precisa sarà annunciata nelle prossime settimane.

La missione VA267 sarà il primo volo di Ariane 6 nella sua configurazione Ariane 64 a piena potenza, in grado di trasportare in orbita carichi utili di oltre 20 tonnellate metriche. I 32 satelliti Amazon Leo saranno alloggiati sotto una carenatura lunga 20 metri e trasportati dal razzo Ariane 64 in un’orbita terrestre bassa. La missione durerà in totale 1 ora e 54 minuti, dal decollo alla separazione di tutti i satelliti.

Amazon Leo è la rete di satelliti in orbita terrestre bassa di Amazon, la cui missione è fornire Internet veloce e affidabile ai clienti che non possono accedere alle reti esistenti.