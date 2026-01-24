Artemis II, parte il conto alla rovescia: dalla rampa all’orbita lunare, le prossime tappe

Dopo un lungo percorso di preparazione, il razzo Space Launch System (SLS) della NASA, con la capsula Orion destinata a trasportare equipaggio umano, è finalmente arrivato sulla rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center, in Florida. È l’ultimo tratto di strada prima di Artemis II, la missione che – se tutto procederà come previsto – porterà 4 astronauti in orbita lunare per una missione di circa 10 giorni, aprendo una nuova era dell’esplorazione spaziale umana. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: testare in volo tutti i sistemi necessari per il ritorno stabile dell’uomo sulla Luna. A bordo di Orion ci saranno 3 astronauti della NASA e uno dell’Agenzia Spaziale Canadese, simbolo di una cooperazione internazionale che è ormai al centro del programma Artemis.

Dalla rampa al decollo: cosa resta da fare

L’arrivo del razzo sulla rampa segna solo l’inizio di una fase estremamente delicata. Nelle prossime settimane, i tecnici dovranno collegare e verificare tutti i sistemi di terra, dall’alimentazione elettrica alle linee di comunicazione, passando per i complessi impianti di rifornimento criogenico.

Verranno testati anche elementi fondamentali per la sicurezza dell’equipaggio: il braccio di accesso alla capsula, che consente agli astronauti di salire a bordo, e il sistema di evacuazione di emergenza, una struttura a cavi e cestelli progettata per allontanare rapidamente l’equipaggio dal razzo in caso di problemi prima del lancio.

Gli astronauti stessi parteciperanno a una nuova simulazione completa del conto alla rovescia, che includerà anche una prova pratica delle procedure di emergenza. È un passaggio cruciale per verificare che uomini, software e hardware funzionino come un unico sistema.

La prova chiave: il “wet dress rehearsal”

Il momento più atteso è però il wet dress rehearsal, la prova generale del lancio. Durante questo test, il razzo verrà caricato con oltre 700mila galloni di propellenti super-raffreddati, simulando ogni fase del conto alla rovescia fino a pochi istanti dall’accensione dei motori, per poi svuotare in sicurezza i serbatoi.

Non è solo una formalità. La missione precedente, Artemis I, ha richiesto numerosi tentativi prima di superare questa fase, rivelando criticità nei sistemi di rifornimento, in particolare con l’idrogeno liquido. Quelle difficoltà hanno portato a modifiche tecniche significative, dalle valvole ai collegamenti tra il razzo e le infrastrutture di terra, oltre a una migliore gestione di temperature, pressioni e flussi.

Tutte queste soluzioni sono ora incorporate in Artemis II e sono già state testate a terra in condizioni estreme, proprio per ridurre il rischio di imprevisti.

Una finestra verso il futuro

Se il wet dress rehearsal si concluderà senza problemi rilevanti, la NASA potrà puntare a una finestra di lancio già a febbraio, con ulteriori opportunità nei mesi successivi. La filosofia, però, resta prudente: nessuna data sarà confermata finché tutti i dati non dimostreranno che il sistema è pronto e sicuro.

Artemis II non è solo una missione spaziale. È il passaggio chiave tra il collaudo e l’esplorazione vera e propria, il ponte che porterà nei prossimi anni allo sbarco umano sul suolo lunare e, più avanti, verso Marte. Dopo decenni di assenza, la Luna torna a essere il banco di prova del futuro dell’umanità nello Spazio.