Artico, Greenpeace: “serve una strategia di tutela della biodiversità e dei mari”

Rispondendo a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, nel corso della conferenza stampa di inizio anno organizzata dall’Ordine dei Giornalisti, sulla presentazione di un Piano italiano per l’Artico, Simona Abbate di Greenpeace Italia dichiara: “in un contesto globale sconvolto dalle tensioni internazionali, e con le mire di Trump sulla Groenlandia, auspichiamo che il governo Meloni risponda con una strategia che tuteli un’area così importante per gli equilibri planetari, tenendo ben a mente i rischi ambientali e sociali che lo sfruttamento delle risorse dell’Artico comporterebbe”.

“Le dichiarazioni rilasciate da Meloni in conferenza stampa sono contraddittorie: preservare l’area artica significa sottrarla agli interessi economici ed estrattivi, non favorirli. Non possiamo accettare una nuova corsa agli armamenti e all’esasperazione dei conflitti geopolitici alimentata dagli interessi delle multinazionali, in particolare dalle mire delle compagnie del gas e del petrolio, ENI inclusa, come invece Meloni lascia intendere. L’unica strategia realmente percorribile per quest’area deve essere a tutela della biodiversità, la protezione dei mari e la promozione della pace”, conclude Abbate.