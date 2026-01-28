Asteroidi e comete: nuova lezione del corso di astronomia degli Astrofili Spezzini

Torna l'appuntamento organizzato dall'Istituto Culturale Astrofili Spezzini: "Asteroidi e comete" il prossimo evento

Prosegue il corso di astronomia organizzato dall’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, ospitato presso la sede centrale dell’associazione nei locali della ex Biblioteca Beghi, in via Pietro Beghi 21 a La Spezia. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 29, alle ore 21, con una lezione dal titolo “Asteroidi e comete”, a cura del socio Sirio Negri, che guiderà il pubblico alla scoperta dei piccoli corpi del Sistema Solare, tra scienza, curiosità e osservazioni. Il corso è gratuito per tutti gli iscritti all’Istituto. La quota di iscrizione annuale è di 40 euro e dà diritto a partecipare a tutte le lezioni del corso di astronomia e a tutte le attività organizzate dall’Istituto presso il Parco Scientifico di Monte Viseggi, dove sorgono gli unici due osservatori astronomici pubblici della provincia della Spezia.

Le iscrizioni sono sempre aperte e possono essere effettuate:

  • online sul sito www.astrofilispezzini.org
  • in presenza, prima della lezione, presso la segreteria allestita nei locali della ex Beghi a partire dalle ore 20.30
  • Per informazioni è inoltre disponibile il contatto WhatsApp: 320 6767703.

“Si ricorda che il corso teorico proseguirà fino al 15 maggio; a seguire, nei mesi estivi, si svolgerà il corso pratico di osservazione presso il Parco Scientifico di Monte Viseggi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di osservare il cielo con strumentazione professionale. Un’iniziativa aperta a tutti gli appassionati e curiosi che desiderano avvicinarsi all’astronomia e alla divulgazione scientifica”, si legge nella nota.

