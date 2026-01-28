Asteroidi e comete: nuova lezione del corso di astronomia degli Astrofili Spezzini

Prosegue il corso di astronomia organizzato dall’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, ospitato presso la sede centrale dell’associazione nei locali della ex Biblioteca Beghi, in via Pietro Beghi 21 a La Spezia. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 29, alle ore 21, con una lezione dal titolo “Asteroidi e comete”, a cura del socio Sirio Negri, che guiderà il pubblico alla scoperta dei piccoli corpi del Sistema Solare, tra scienza, curiosità e osservazioni. Il corso è gratuito per tutti gli iscritti all’Istituto. La quota di iscrizione annuale è di 40 euro e dà diritto a partecipare a tutte le lezioni del corso di astronomia e a tutte le attività organizzate dall’Istituto presso il Parco Scientifico di Monte Viseggi, dove sorgono gli unici due osservatori astronomici pubblici della provincia della Spezia.

Le iscrizioni sono sempre aperte e possono essere effettuate:

online sul sito www.astrofilispezzini.org

in presenza, prima della lezione, presso la segreteria allestita nei locali della ex Beghi a partire dalle ore 20.30

Per informazioni è inoltre disponibile il contatto WhatsApp: 320 6767703.

“Si ricorda che il corso teorico proseguirà fino al 15 maggio; a seguire, nei mesi estivi, si svolgerà il corso pratico di osservazione presso il Parco Scientifico di Monte Viseggi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di osservare il cielo con strumentazione professionale. Un’iniziativa aperta a tutti gli appassionati e curiosi che desiderano avvicinarsi all’astronomia e alla divulgazione scientifica”, si legge nella nota.