Astro Night: a caccia di stelle cadenti e aurora boreale | FOTO

Il progetto Astro Night offre un’esperienza senza precedenti: un volo speciale diretto verso il cuore degli sciami meteorici, con a bordo cosmonauti di Roscosmos, scienziati e divulgatori scientifici. Dal finestrino dell’aereo si apre un panorama unico sull’astronomia: oltre alle meteore, è possibile ammirare Giove, il corpo celeste più brillante del cielo notturno in questo periodo, e il suggestivo spettacolo dell’aurora boreale, grazie a un percorso che sfiora il Circolo Polare Artico.

Roscosmos sottolinea che i posti per questa avventura straordinaria sono limitati, ricordando che gli appassionati di astronomia e gli amanti delle esperienze estreme hanno l’opportunità di vivere un “cielo in prima fila”, tra scienza, magia e adrenalina. Un’occasione irripetibile per guardare le stelle, dall’alto.