Astroturismo nel 2026: guida agli eventi celesti e alle migliori mete per osservare le stelle

Un calendario astronomico estremamente ricco, la riscoperta del viaggio come forma di riflessione e crescita, la voglia di scoprire il mondo per imparare a tutelarlo: sono questi i fattori che nel 2026 renderanno l’astroturismo, anche turismo astronomico, il trend di viaggio per eccellenza.

Perché il 2026 è l’anno d’oro dell’astroturismo

Il fenomeno del “viaggiare per osservare il cielo” è in crescita già da alcuni anni ma, secondo le previsioni, in quest’anno appena iniziato raggiungerà il suo picco grazie ai tanti eventi astronomici previsti che coinvolgeranno il Sole, la Luna e il movimento dei pianeti. La ricerca dei punti migliori da cui osservare le stelle, inoltre, va di pari passo insieme ad altre tendenze di viaggio all’insegna della lentezza oltre che della scoperta e tutela del nostro pianeta. Tra questi ci sono lo slow travel, l’ecoturismo e il turismo naturalistico, all’interno dei quali si inseriscono il turismo rigenerativo, che punta non solo a non danneggiare l’ambiente ma anche a migliorarlo, e al turismo esperienziale, che mette al centro l’esperienza vissuta in prima persona.

Eclissi Solare Totale del 12 agosto: dove vederla al 100%

Calendario alla mano, a rendere il 2026 l’anno perfetto per organizzare un viaggio di osservazione del cielo saranno i numerosi appuntamenti con gli eventi astronomici. A farla da padrone sarà l’Eclissi Solare totale prevista per il 12 agosto, l’evento clou dell’anno per gli appassionati astrofili. Un’Eclissi Solare totale avviene quando la Luna si posiziona perfettamente tra il Sole e la Terra, oscurando completamente il disco solare, di cui rimane visibile la corona. Le destinazioni perfette da cui assistere all’oscuramento al 100% saranno la Groenlandia, l’Islanda e la Spagna, in città come Bilbao, Valencia, Saragozza, Madrid (soprattutto nella zona di Barajas), León e Tarragona. In Italia, invece, il fenomeno sarà visibile al tramonto solo parzialmente, al 74% nel Nord del Paese e percentuali meno marcate al Sud.

Calendario Astronomico 2026: le date da segnare in agenda

Negli stessi giorni dell’Eclissi Solare totale avrà luogo l’evento conosciuto come “Lacrime di San Lorenzo”, anche detto Sciame delle Perseidi. Non si tratta davvero di stelle cadenti, come tutti le conosciamo, ma di piccoli frammenti della cometa Swift-Tuttle che entrando nell’atmosfera terrestre ad alta velocità si scaldano e creano scie luminose. Nel 2026 il picco di questo sciame meteorico avverrà tra il 12 e il 13 agosto, con particolare frequenza da mezzanotte all’alba, e offrirà uno spettacolo unico grazie alla coincidenza con la Luna Nuova e, quindi, con un cielo pressoché buio. Il 31 maggio, invece, si attende la “Luna Blu”, anche detta “Micro Luna”, nome con cui viene definita la seconda Luna piena all’interno dello stesso mese solare. L’evento avviene in media ogni 2,7 anni e per assistervi di nuovo bisognerà attendere il 24 agosto del 2029. Durante la Luna Blu il satellite terrestre si troverà in prossimità del suo apogeo, il punto più lontano della sua orbita rispetto alla Terra, e per questo apparirà più piccola e meno luminosa di una Superluna (quando la Luna si trova nel punto più vicino alla Terra). La Luna Blu sarà visibile a occhio nudo ma è consigliato osservarla da punti lontani da inquinamento atmosferico, come zone di montagna o di costa, negli orari del suo sorgere o tramontare quando, vicina all’orizzonte, apparirà più suggestiva. Il 2026, infine, sarà l’anno di Venere: i movimenti del Pianeta offriranno spettacoli unici per appassionati e non. Il prossimo 29 gennaio Venere si ricongiungerà con Mercurio e il successivo 8 marzo sarà invece osservabile con un binocolo vicino a Saturno. Il 9 giugno è prevista la congiunzione con Giove: i due pianeti più luminosi del nostro cielo saranno osservabili a Ovest/Nord-Ovest poco dopo il tramonto, a una distanza molto ravvicinata tra loro. Il 15 agosto Venere raggiungerà la sua massima elongazione, ovvero la sua massima distanza angolare dal Sole, e sarà facilmente individuabile sopra l’orizzonte al crepuscolo. L’evento più atteso tuttavia è quello del 18 settembre quando il Pianeta raggiungerà il suo picco di brillantezza serale diventando l’oggetto più luminoso del cielo scuro dopo la Luna. In quei giorni sarà visibile come “Stella della Sera” (detto “Vespero”) verso Ovest, subito dopo il tramonto, e dopo ottobre sparirà dai nostri cieli per riapparire a novembre come “Portatore di Luce” (detto “Lucifero”), a Est prima dell’alba, per raggiungere il suo picco di brillantezza mattutina il 29 novembre.

Viaggio tra i Dark Sky Places: i paradisi del cielo buio

Se Spagna e Islanda saranno, nel 2026, mete d’elezione per l’Eclissi Solare totale del prossimo agosto, ci sono località nel mondo che, grazie una quasi totale assenza di inquinamento luminoso, elevata altitudine ed aria estremamente secca, sono diventati famose come punti di osservazioni privilegiati del cielo. Il Paese forse più noto agli appassionati astrofili è il Cile. Il Deserto di Atacama, in particolare, è riconosciuto tra i migliori luoghi al mondo per l’osservazione dei pianeti della Via Lattea, grazie a estrema aridità e oltre 200 notti serene all’anno. Proprio qui si trovano alcuni osservatori professionali come il Paranal Observatory, dove ha sede il Very Large Telescope (VLT), e l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). La Valle dell’Elqui, invece, è stata nel 2015 la prima località al mondo ad essere certificata come Dark Sky Sanctuary, certificazione assegnata dall’organizzazione Dark Sky International a luoghi che possiedono una qualità delle notti stellate “eccezionale o distinta”. Altri Dark Sky Places (che si distinguono in santuari, parchi, riserve e comunità) si trovano in tutto il mondo. Negli Stati Uniti l’Oregon Outback si distingue come santuario più grande del mondo con un’estensione di oltre 10.000 chilometri quadrati. Si trova nell’High Desert, nella regione sud-orientale dell’Oregon, una vasta regione desertica a 1.200 metri di altitudine. Gli Stati Uniti contano in totale 169 Dark Sky Places, di cui 11 santuari su 23 nel mondo. In Nuova Zelanda si trova uno dei santuari più recentemente certificati, il Tāhuna Glenorchy, vicino a Queenstown, un progetto legato a doppio filo alla tutela della fauna locale, con circa 35 specie a rischio che abitano l’area, e all’insegnamento della conoscenza stellare Maori (Matauraka Kāi Tahu). Sempre in Nuova Zelanda si trova la più grande Dark Sky Reserve del mondo, la Aoraki Mackenzie, da cui è possibile osservare gli oggetti celesti visibili solo nell’Emisfero australe, come le Nubi di Magellano. Il primo santuario d’Europa si trova nel Regno Unito e si tratta della Ynys Enlli (conosciuta anche come Bardsey Island), situata al largo della penisola di Llŷn nel Galles settentrionale. In Scozia, invece, si distingue la Isle of Rum, nelle Ebridi Interne al largo della costa occidentale della Scozia, una rinomata riserva naturale nazionale nota per i suoi paesaggi selvaggi, oltre che per il cielo stellato. Infine, nel cuore dell’Oceano Pacifico Meridionale, si trovano le Isole Pitcairn, unico arcipelago certificato come santuario per l’osservazione delle stelle. In Canada, il luogo certificato più noto da cui osservare il cielo è la riserva di Mont-Mégantic, in Quebec: un parco nazionale con un cielo eccezionalmente buio. In Namibia, la riserva di NamibRand è tra le più remote e incontaminate al mondo, con la possibilità di alloggiare in tende “stargazer” aperte sulla volta celeste.

Oltre le certificazioni: mete selvagge e osservatori leggendari

L’attuale mancanza di una certificazione, d’altro canto, non esclude la possibilità di osservare il cielo a condizioni ideali. In Brasile, ad esempio, c’è il Parco Statale Serra do Brigadeiro, un’importante riserva naturale situata nello Stato di Minas Gerais a protezione di un vasto tratto di Foresta Atlantica, che punta a ottenere la certificazione internazionale Dark Sky Park proprio nel 2026. Nelle Big Islands delle Hawaii, il vulcano a scudo inattivo Mauna Kea, con i suoi 4.207 metri sopra il livello del mare, ospita alcuni dei telescopi ottici più grandi del mondo e, per i non addetti ai lavori, c’è un centro visitatori a quota inferiore da cui osservare le stelle. Non si può, poi, non nominare il Parco nazionale di Abisko nella Lapponia svedese, luogo noto, oltre che per i suoi paesaggi, per l’incredibile fenomeno dell’aurora boreale e per l’osservazione del cielo artico. Infine, la già nominata Spagna: le Isole Canarie, in particolare La Palma e Tenerife, grazie alla loro severe leggi sull’inquinamento luminoso che ne tutelano il cielo, sono punti eccezionali di osservazione. A La Palma (considerata l’isola con il “cielo più bello del mondo”), non a caso, si trova uno dei più importanti osservatori d’Europa, il Roque de los Muchachos. Con i suoi 2.400 metri di altezza, l’osservatorio ospita il Gran Telescopio Canarias (GTC), uno dei più grandi al mondo, e il Telescopio Nazionale Galileo (TNG), il principale strumento astronomico italiano. Dal Parco Nazionale del Teide, a Tenerife, è possibile osservare 83 delle 88 costellazioni ufficiali. Qui si trova inoltre l’Osservatorio del Teide, il più grande osservatorio solare del mondo. Non deludono i viaggiatori neanche Fuerteventura, con il Mirador Sicasumbre, e Gran Canaria, con il Pico de Las Nieves e il Centro astronomico Roque Saucillo.

Astroturismo in Italia: dove ammirare i cieli più belli nel 2026

Anche in Italia non mancano destinazioni adatte all’astroturismo. Tra i luoghi certificati “Cieli più Belli d’Italia” compaiono: il Comune di Ossana nella Val di Sole trentina, da cui ammirare le Dolomiti e la Via Lattea; i rifugi di alta quota come il Rifugio Averau in Veneto e il Mont Fallère in Valle d’Aosta; il Castello di Petroia in Umbria e la Tenuta Santa Trice e l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti in Toscana; il Parco Astronomico Lilio nei boschi della Sila Greca, in Calabria; e il Parco Astronomico GAL Hassin, a Isnello, nelle Madonie palermitane, il centro internazionale per le scienze astronomiche più alto d’Italia. Il consiglio generale è quello di allontanarsi dalle zone ad alto inquinamento luminoso e di salire di quota per beneficiare di un’aria più trasparente, quindi preferire le zone più remote, come ad esempio i Parchi nazionali d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Golfo di Orosei nella Sardegna orientale o l’Alto Adige. Rincorrere la Luna o perdersi nel silenzio della Via Lattea: il 2026 non sarà solo un viaggio, ma anche e soprattutto un’occasione per riscoprire la profonda connessione dell’umanità con l’Universo.