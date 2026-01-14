Attaccata da droni una petroliera maltese nel Mar Nero

La petroliera Matilda battente bandiera maltese è stata attaccata da due droni nel Mar Nero e ha inviato un segnale di soccorso. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Il 13 gennaio 2026, alle 10:15 ora di Mosca (08.15 italiane), è stato ricevuto un segnale di soccorso dalla petroliera Matilda nel Mar Nero tramite il canale internazionale di sicurezza e soccorso. La petroliera Matilda, battente bandiera maltese, è stata attaccata da due droni ucraini a circa 100 chilometri dalla città di Anapa, nel territorio di Krasnodar”, ha riferito il ministero della Difesa sul suo canale Telegram.