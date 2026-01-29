Auto elettriche, addio a Model S e Model X: la conferma e la precisazione Tesla

Dopo 14 anni di storia, innovazione e rivoluzione dell’auto elettrica, Tesla si prepara a chiudere un capitolo fondamentale del proprio percorso. L’azienda ha annunciato che la produzione di Model S e Model X verrà gradualmente interrotta a partire dal prossimo trimestre, segnando ufficialmente la fine di un’era. La decisione rientra nella strategia di Tesla verso un futuro sempre più autonomo: gli spazi produttivi saranno infatti destinati alla realizzazione di Optimus, il robot umanoide su cui Elon Musk punta per la prossima grande trasformazione tecnologica.

Nel messaggio condiviso da Tesla, l’azienda invita chi desidera acquistare uno di questi modelli iconici a farlo ora, sottolineando che questo è probabilmente l’ultimo momento per possedere una Model S o una Model X nuove di fabbrica. Nonostante lo stop alla produzione, Tesla rassicura tutti gli attuali proprietari: il supporto continuerà per tutto il ciclo di vita dei veicoli, includendo assistenza tecnica, aggiornamenti software e servizi post-vendita.

“Tesla non sarebbe ciò che è oggi senza Model S e Model X, né senza i loro primi proprietari”, scrive l’azienda, ringraziando la community per il sostegno dimostrato negli ultimi 14 anni. Model S ha ridefinito il concetto di berlina elettrica ad alte prestazioni, mentre Model X ha portato l’innovazione nel segmento dei SUV con soluzioni audaci. Entrambe hanno rappresentato pilastri fondamentali nella crescita globale del marchio.

Ora Tesla guarda avanti, verso l’intelligenza artificiale, la guida autonoma e la robotica. Ma per molti appassionati e pionieri dell’elettrico, Model S e Model X resteranno per sempre simboli di una rivoluzione che ha cambiato il mondo dell’automotive.