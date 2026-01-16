Auto, la Cina rivede le norme sulle batterie: tutte le novità

La Cina ha annunciato nuove regole per tracciare le vecchie batterie delle auto e impedirne il riciclo illegale, dato che il Paese si trova ad affrontare un numero crescente di auto elettriche fuori uso. “A partire da aprile 2026, le batterie dovranno essere rottamate insieme alle rispettive auto elettriche”, ha dichiarato oggi il Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica. I trasgressori incorreranno in multe fino a 50.000 yuan (7.174 dollari), arresti o revoca delle licenze commerciali. Il più grande mercato mondiale di auto elettriche si sta preparando a ricevere 1 milione di tonnellate di batterie per auto esauste per il riciclo entro il 2030, mentre la prima ondata di EV cinesi inizia a dirigersi verso la discarica. Un mosaico di normative e una scarsa applicazione delle stesse hanno portato alla proliferazione di numerose officine non certificate, aumentando i rischi ambientali e compromettendo la sicurezza dei lavoratori.

Le nuove regole mirano “ad impedire lo smantellamento illegale di pacchi batteria da parte dei commercianti, che potrebbe creare problemi di inquinamento”, ha affermato Edgar Gao, analista di Fubaom, che ha aggiunto: “questo potrebbe anche contribuire a migliorare la posizione di mercato degli impianti di demolizione di automobili e incoraggiare la lavorazione su larga scala dei pacchi batteria”. In base al piano, la Cina istituirà un sistema di passaporto per le batterie delle auto elettriche e i produttori di batterie saranno tenuti a fornire un codice con informazioni sulla batteria e su come riciclarla. I produttori di batterie e le case automobilistiche dovranno quindi istituire servizi di riciclo in tutte le province.

Le autorità stanno inoltre scoraggiando le aziende dall’utilizzare le vecchie batterie per scopi diversi da quelli per cui erano state originariamente concepite. In precedenza, era possibile riciclare le batterie dei veicoli elettrici e utilizzarle per alimentare gli scooter elettrici. Secondo il funzionario del MIIT Wang Peng, però, questo può creare difficoltà al pubblico nell’individuazione di prodotti sicuri. Il MIIT ha affermato che la Cina elaborerà delle norme separate per i veicoli elettrici che operano su una piattaforma di scambio batterie.