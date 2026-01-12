Avviata la prima ‘fabbrica’ di semiconduttori nello spazio: Space Forge ha prodotto il suo primo plasma in orbita

Avviata la prima ‘fabbrica’ commerciale di semiconduttori nello spazio: la startup britannica Space Forge è infatti riuscita a produrre il suo primo plasma in orbita a bordo del satellite sperimentale ForgeStar-1, basandosi sui risultati degli esperimenti pionieristici condotti in precedenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il risultato segna una prima mondiale per la produzione commerciale nello spazio e un passo significativo verso la realizzazione di una nuova classe di materiali semiconduttori ad alte prestazioni. Grazie all’assenza di gravità, infatti, gli atomi dei semiconduttori si allineano con una precisione tale che il materiale risultante offre prestazioni superiori a quelli prodotti sulla Terra. Space Forge stima che la maggiore efficienza potrebbe consentire una riduzione del consumo energetico dei dispositivi elettronici fino al 60%.

I semiconduttori, basati su materiali rari come il nitruro di gallio, il carburo di silicio o il diamante, potrebbero essere utilizzati nei futuri sistemi di telecomunicazione, dispositivi elettronici, sistemi quantistici e nel calcolo ad alte prestazioni.

“Generare plasma in orbita rappresenta un cambiamento fondamentale, dimostrando che l’ambiente essenziale per la crescita avanzata dei cristalli può essere ottenuto su un satellite commerciale dedicato, aprendo le porte a una frontiera produttiva completamente nuova“, commenta in una nota Joshua Western, amministratore delegato e co-fondatore di Space Forge.

ForgeStar-1

La startup ha lanciato ForgeStar-1 nel giugno 2025 e da allora non ha smesso di svilupparlo. Nel dicembre 2025, il satellite ha acceso per la prima volta la sua fornace in miniatura e ha generato plasma, un flusso di gas caldo fino a 1.000°C. L’attuale ForgeStar-1 dovrà testare le apparecchiature e analizzare il comportamento del plasma generato in microgravità; poi, entro l’anno, lascerà l’orbita per tornare sulla Terra con un rientro controllato.

Il suo successore, ForgeStar-2, produrrà invece il primo lotto di semiconduttori ‘made in space’ di Space Forge. Il satellite sarà dotato di un nuovo scudo termico per resistere al rientro in atmosfera e consegnare il suo prezioso carico in sicurezza.