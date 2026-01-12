Boato e bagliore in Puglia: cosa è successo veramente? Le ipotesi, le testimonianze e le supposizioni esilaranti

Un bagliore improvviso nel cielo, poi quel rumore secco e profondo che per molti è sembrato quasi una deflagrazione. È successo nella serata di sabato, quando tra Casamassima e i comuni vicini tantissimi residenti hanno segnalato lo stesso episodio: un forte boato accompagnato da una luce intensa, visibile anche a distanza. Nel giro di pochi minuti l’evento ha iniziato a rimbalzare ovunque: messaggi nei gruppi locali, storie e commenti sui social, con un numero altissimo di testimonianze che hanno finito per trasformare il misterioso boato in un vero caso cittadino. In tanti, di fronte a quel mix di luce e rumore, hanno pensato immediatamente a un fenomeno “dall’alto”, qualcosa di simile a un meteorite o a un oggetto in ingresso nell’atmosfera. Non a caso, la parola più ripetuta è stata proprio quella: bolide.

Eppure, a raffreddare subito le conclusioni affrettate è un elemento importante.

La posizione di Prisma

Nonostante la suggestione del meteorite abbia preso rapidamente campo, la rete che in Italia monitora questi eventi non conferma. Le camere all-sky della rete Prisma, che da ormai dieci anni si occupa proprio di osservare i cieli italiani in cerca di meteore brillanti per ricavare l’area di caduta al suolo di eventuali frammenti meteoritici, la sera in questione non hanno avvistato alcun bolide. Una frase che pesa parecchio, perché se ci fosse stato davvero un meteorite luminoso e significativo, con buona probabilità avrebbe lasciato una traccia identificabile proprio dagli strumenti di monitoraggio.

Social in fermento: tra dubbi e ricostruzioni

Come spesso succede quando avviene qualcosa di insolito e non c’è subito una spiegazione ufficiale, i social sono diventati un mosaico di ipotesi e racconti. Molte testimonianze, però, hanno un taglio sorprendentemente lucido e “razionale”, e provano a ricostruire quanto accaduto senza farsi trascinare dall’ansia. C’è chi, ad esempio, si è chiesto se non potesse trattarsi di un problema tecnico legato a infrastrutture elettriche: “non può essere caduto un traliccio della luce o roba simile? Genera comunque luce intensa e rumore forte”. Qualcuno descrive in modo preciso la sequenza bagliore–boato, con un intervallo di alcuni secondi: “stavo affacciato alla finestra, ho visto questo bagliore e dopo dieci secondi circa un tuono ho pensato fosse un fulmine”. Altri invece escludono fin da subito l’idea del meteorite perché manca ciò che di solito caratterizza un bolide: “non sembra un meteorite.. non c’è scia… sembra un’esplosione a terra…”, “sarà stato un lampo magari!”, è un altro messaggio. E poi c’è una testimonianza che ha fatto discutere parecchio proprio perché amplia enormemente l’area del presunto avvistamento: “il bagliore l’ho visto anche io da L’Aquila e non sto scherzando!”. Mentre qualcuno taglia corto con una spiegazione più “pratica”: “ma si sente che sono fuochi d’artificio”.

Tra ironia e meme: UFO, Trump e Goku

Accanto ai commenti seri, non potevano mancare quelli ironici. Perché se è vero che il boato ha spaventato, è altrettanto vero che sui social spesso l’umorismo diventa un modo per stemperare la tensione. E così tra un’ipotesi e l’altra spuntano battute surreali: “è esplosa una pentola di pop corn”, “può darsi un missile russo”, “Trump vuole conquistare la Puglia”, “anche gli ufo non possono fare a meno della Puglia”, “è arrivato goku”, si legge sui social.

Le ipotesi più realistiche: cosa può aver provocato luce e boato

Mettendo insieme tutti i dettagli emersi (boato potente, bagliore, mancanza di scia, nessuna rilevazione Prisma), l’idea del meteorite perde un pò di forza e iniziano a prendere quota alcune spiegazioni alternative.

1) Guasto elettrico o esplosione di trasformatore

È probabilmente una delle ipotesi più compatibili con ciò che viene descritto. Un guasto in una cabina, un trasformatore o un impianto elettrico può produrre un lampo fortissimo, visibile anche da lontano, e un rumore netto simile a un’esplosione. Spesso chi lo vede racconta proprio di una luce improvvisa e “piena”, senza scia, come se fosse stato un flash.

2) Fuochi d’artificio particolarmente potenti

Non è escluso che il fenomeno sia legato a fuochi d’artificio o botti di grande potenza, magari esplosi in periferia o in aperta campagna. Questo spiegherebbe la componente sonora, e in certi casi anche quella luminosa, anche se non tutti i racconti sembrano combaciare con questa dinamica.

3) Fulmine o fenomeno atmosferico elettrico

Il racconto di chi parla di un intervallo di circa dieci secondi tra il bagliore e il boato può essere compatibile con un tuono proveniente da un fulmine lontano. Esistono inoltre lampi molto intensi anche senza pioggia immediata, soprattutto quando si verificano scariche tra nubi o in zone non direttamente sopra l’osservatore.

4) Esplosione a terra (accidentale)

È una pista delicata e ovviamente tutta da verificare, ma l’assenza di scia e la sensazione di “esplosione a terra” raccontata da alcuni utenti potrebbe ricondurre a un evento localizzato: un incidente in campagna, una deflagrazione accidentale o un evento tecnico. In questo caso però ci si aspetterebbero riscontri operativi (interventi, segnalazioni ufficiali, danni), che al momento non risultano.

5) Boom sonico o onda d’urto

Più rara, ma non impossibile: se un velivolo genera un boom sonico, il rumore può essere udito in un’area molto ampia e dare l’impressione che qualcosa sia esploso nei dintorni. Rimane però il tema del bagliore: per questa ipotesi servirebbe un secondo elemento coincidente (un lampo o una luce originata da altro).

Un episodio ancora senza spiegazione, ma il meteorite convince meno

Ad oggi, il fenomeno rimane senza una ricostruzione certa. Ma un punto sembra essere chiaro: se fosse stato davvero un meteorite luminoso, Prisma avrebbe avuto buone probabilità di rilevarlo, mentre in questo caso non risultano registrazioni di bolidi nella serata indicata.

Ecco perché, pur restando l’evento aperto a verifiche e accertamenti, le ipotesi che sembrano più concrete e coerenti con le testimonianze sono soprattutto quelle tecniche e atmosferiche: un guasto elettrico importante, un’esplosione localizzata, o un fenomeno legato a lampi/tuoni. Nel frattempo, tra Bari e hinterland resta la sensazione comune di una serata fuori dall’ordinario: quel bagliore che ha tagliato il cielo per un istante e quel boato che, per alcuni secondi, ha fatto pensare davvero al peggio.