Bufere di neve storiche, il grande gelo colpisce il Giappone: Sapporo supera il metro | FOTO

Un silenzio ovattato avvolge Sapporo, interrotto solo dal rumore ritmico delle pale e dal fruscio incessante della neve che cade. Il 25 gennaio resterà inciso negli archivi meteorologici del Giappone: nella capitale dell’Hokkaido sono caduti 37 cm di neve in sole 12 ore, un nuovo record per il mese di gennaio. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, il manto nevoso ha raggiunto 105 cm, superando per la prima volta dal 2005 la soglia del metro. Un evento che non si vedeva da 21 anni.

La causa è una forte e persistente configurazione invernale che da giorni domina l’area giapponese. Masse d’aria gelida scorrono dal continente verso l’arcipelago, alimentate da una saccatura che si estende dal Mar del Giappone fino all’Hokuriku e da un minimo depressionario a ovest dell’Hokkaido. In quota, sopra la stessa Hokkaido, si riportano temperature fino a -42°C a 5mila metri, un ingrediente perfetto per la formazione di nubi cariche di neve.

Sapporo però non è sola sotto questa tempesta bianca. Da Tohoku a San’in, in molte località lo spessore della neve ha raggiunto oltre il doppio della media stagionale. A Kanazawa, cuore urbano dell’Hokuriku, si è registrata una vera e propria “doka-yuki“, una nevicata improvvisa e intensa: 37 cm in 6 ore, il valore più alto mai osservato. Nella leggendaria Aomori–Sukayu, simbolo delle grandi nevicate giapponesi, la coltre ha toccato 441 cm, record per gennaio.

L’Agenzia Meteorologica Giapponese ha diffuso ripetuti bollettini di allerta per grandi nevicate, richiamando l’attenzione sui gravi rischi per la mobilità. Strade ghiacciate, ferrovie in difficoltà, autostrade bloccate, con la concreta possibilità di veicoli intrappolati per ore. Le autorità invitano a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire costantemente gli aggiornamenti sui trasporti, mentre in diverse prefetture sono state emesse informazioni speciali per “nevicate eccezionali”.

Il picco più intenso è atteso entro la giornata del 25 gennaio ora locale sul lato del Mar del Giappone, ma la neve continuerà a cadere a tratti anche il 26, soprattutto al Nord. Non solo le regioni tradizionalmente nevose: le nubi cariche di fiocchi hanno raggiunto anche aree poco abituate alla neve, come le pianure del Pacifico, dal Kansai al Tokai, aumentando il rischio di incidenti.

In questo inverno che mostra il suo volto più severo, il Giappone riscopre tutta la forza della natura: affascinante nella sua bellezza, ma implacabile nei suoi effetti.