Calabria nella morsa del maltempo, imminente peggioramento: fiumi in aumento e primi disagi sulle strade

Una forte ondata di maltempo sta interessando la Calabria da oltre 48 ore, con piogge abbondanti e venti intensi. In alcune aree sono già caduti oltre 200 mm di pioggia complessivi. Per la giornata odierna, la Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni di Arpacal, ha diramato un’allerta arancione lungo la fascia ionica delle province di Catanzaro e Crotone, dove sono attesi venti di burrasca in intensificazione fino a burrasca forte, con raffiche di tempesta. Previste anche forti mareggiate, con onde che tra la notte e la giornata di domani potrebbero raggiungere i 5 metri. Le precipitazioni più intense hanno colpito in particolare il Catanzarese, il Soveratese e la fascia ionica del Reggino, dove in alcune zone è stata superata anche la soglia di allerta 3 per l’innalzamento dei livelli dei torrenti.

Dalla serata è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, che dovrebbe protrarsi fino a mercoledì, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate. Sul resto del territorio regionale resta in vigore l’allerta gialla. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione civile regionale: in mattinata, come riferito dal capo del dipartimento calabrese Domenico Costarella, è prevista una riunione con la Protezione civile nazionale. “Abbiamo contattato i sindaci interessati – ha spiegato Costarella – ma al momento non ci hanno segnalato criticità ma solo una strada provinciale interrotta tra Bivongi e Monasterace, nel reggino. Stiamo seguendo momento per momento l’evolversi della situazione“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.