Canada, bufera di neve su Toronto: oltre mezzo metro di neve blocca trasporti e scuole | FOTO e VIDEO

Toronto è stata colpita da una potente tempesta di neve, con accumuli che hanno superato i 50 cm in alcune zone, accompagnati da venti forti e temperature estremamente rigide. La città ha attivato il suo piano di emergenza per le grandi nevicate e ha raccomandato ai residenti di evitare spostamenti non essenziali, vista la difficoltà nel mantenere le strade sicure e percorribili. Le scuole della regione, comprese quelle della Toronto District School Board, sono rimaste chiuse oggi, mentre molti esami sono stati posticipati. I trasporti pubblici operano con difficoltà, con ritardi e cancellazioni diffusi. L’aeroporto internazionale di Toronto Pearson ha subito l’annullamento di oltre 500 voli solo domenica, con ripercussioni su quasi tutti gli aeroporti principali del Canada. Il gelo, amplificato da un vortice polare, ha interessato gran parte del Paese, con temperature percepite vicine ai -40°C in alcune aree.

Canada, bufera di neve su Toronto: oltre mezzo metro di neve