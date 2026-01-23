Ciclone Harry, Anas in azione: sgombero neve sulle strade del versante nord dell’Etna

A seguito degli eventi meteorologici intensi dovuti al ciclone Harry occorsi tra il 19 e 21 gennaio, “facendo seguito alle richieste pervenute dall’area metropolitana di Catania, Anas si è resa subito disponibile a fornire supporto con i propri mezzi (2 turbine Fresia) e personale specializzato, al fine di garantire la transitabilità sulle strade provinciali lungo il versante nord dell’Etna interessate da intense precipitazioni nevose”. “Gli interventi hanno permesso un rapido sgombero della neve sulle strade provinciali garantendo così agli utenti l’accesso a Piano Provenzana. I principali interventi di sgombero neve sono stati eseguiti prioritariamente nel territorio comunale etneo di Linguaglossa”, dice Anas.

