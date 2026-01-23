Ciclone Harry, danni a Messina: avviato il censimento

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche avverse verificatesi nei giorni 19 e 20 gennaio 2026, che hanno colpito il territorio comunale con il Ciclone “Harry”, è stata avviata l’attività di ricognizione e censimento dei danni subiti. Il censimento è finalizzato alla rilevazione dei danni riportati da:

abitazioni private;

stabilimenti balneari;

strutture turistico-ricettive;

aziende;

attività commerciali.

I soggetti che hanno subito danni possono inoltrare apposita segnalazione trasmettendo il modulo, allegato, di ricognizione dei danni subiti, debitamente compilato, tramite PEC all’indirizzo: protocollo@comune.messina.it

La documentazione pervenuta sarà utilizzata esclusivamente ai fini del censimento e per le successive valutazioni di competenza.