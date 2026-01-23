Ciclone Harry, Emanuele Filiberto: “vicinanza alle popolazioni colpite, la Sicilia non è sola”

“Desidero esprimere la mia più profonda vicinanza alle popolazioni della Sicilia duramente colpite dal maltempo” che “ha provocato gravi disagi, danni e momenti di grande apprensione“: queste le parole di Emanuele Filiberto di Savoia, a seguito della scia di danni provocati dal Ciclone Harry. “Il mio pensiero va in particolare alle famiglie che hanno subito perdite e difficoltà, a chi è stato costretto ad abbandonare la propria casa, e a tutti coloro che stanno affrontando con coraggio questa emergenza. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini impegnati nei soccorsi e nell’assistenza alla popolazione: Protezione Civile, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, personale sanitario e volontari, che con dedizione e prontezza stanno operando senza sosta. A tutte le comunità colpite desidero far giungere un messaggio di solidarietà e speranza: la Sicilia non è sola“.