Ciclone Harry, gravi danni in Sicilia: Esercito in azione nel Messinese

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche provocate dal Ciclone Harry che ha interessato il settore ionico del Mediterraneo, causando gravi danni lungo la costa orientale della Sicilia, la Prefettura di Messina ha richiesto l’intervento dell’Esercito Italiano. Nelle aree colpite, l’Esercito è intervenuto con il 4º Reggimento Genio della Brigata “Aosta” che, conclusa la fase più critica dell’evento e svolti i necessari sopralluoghi, sta operando con personale specializzato e mezzi del genio per il ripristino della viabilità e la rimozione dei detriti accumulati a seguito della mareggiata e delle violente raffiche di vento che hanno interessato il litorale dei Comuni di Santa Teresa di Riva e Furci Siculo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.