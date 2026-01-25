Ciclone Harry, La Russa: “domani Cdm per stato di calamità”

“Abbiamo appena avuto la conferma che lunedì il governo farà una riunione straordinaria per lo stato delle calamità, immagino per affrontare il problema della ricostruzione. Vedo, sono stato già in provincia di Messina, il problema tenuto conto dei danni anche in Sardegna e in Calabria. Rispetto ad altre calamità il fronte territoriale è molto ampio, quindi il problema non sarà di facile soluzione. Proprio per questo, ci vuole prontezza, risorse e collaborazione soprattutto da parte di tutti i sindaci, in modo che non ci siano né figli e né figliastri”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un sopralluogo al mercato ittico di Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello, colpita dal ciclone Harry.

“E poi abbiamo degli esempi, anche se su territori e su infrastrutture più limitate, come il ponte di Genova – ha aggiunto – di prontezza nella ricostruzione. Qui, ripeto, mi preoccupa molto l’ampiezza del territorio ma io so che ce la faremo”.