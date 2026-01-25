Maltempo, il Presidente del Senato La Russa a Letojanni dopo il Ciclone Harry: “aiuti immediati, l’estate è vicina”

“Sono qui a testimoniare, come presidente del Senato, a parlare a nome di tutte le forze politiche e del governo, la volontà di volere aiutare profondamente e velocemente questa zona duramente colpita dal maltempo e che vive di turismo. E siccome l’estate sta arrivando, bisogna fare presto“. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante un sopralluogo a Letojanni, una delle zone del Messinese tra le più colpite dal maltempo provocato dal mega ciclone Harry. “Credo che sia una doverosa visita per testimoniare la vicinanza del Senato e quindi di tutte le forze politiche che sono presenti al Senato alla tragedia, perché di questo si tratta. Sono Comuni che vivono di turismo e lo Stato deve avere la prontezza e la velocità di cercare, nei limiti del possibile, di rimarginare, senza fare figli e figliastri, con la velocità più ampia possibile, ma anche con le risorse necessarie“.

“Poca solidarietà in Italia? No, assolutamente no, io a Milano, per esempio, ho visto molta solidarietà nei confronti delle zone colpite dal maltempo“, ha detto La Russa rispondendo alle domande dei giornalisti durante il sopralluogo.

“Il Ponte sullo Stretto e grandi infrastrutture in Sicilia? Non lo metterei in discussione qui, è un approccio quasi ideologico. Al contrario, devono farci ricordare che la Sicilia è culturalmente, politicamente e costituzionalmente all’Italia, come lo sono Calabria e Sardegna, e che presto, col Ponte, lo sarà anche geograficamente” ha detto La Russa rispondendo alle domande dei giornalisti durante il sopralluogo.