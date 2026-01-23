Ciclone Harry, piogge incessanti nell’Ennese: il lago di Pergusa si è riempito

Dopo le incessanti piogge generate dal Ciclone Harry nell’Ennese, il Lago di Pergusa è tornato ad essere pieno d’acqua. “La pioggia che è caduta incessantemente ha avvantaggiato le falde del lago di Pergusa che è un bacino che non ha né emissari né immissari. Vive, dunque, e si alimenta solo grazie all’acqua piovana – ha spiegato Antonio Aveni, responsabile del servizio di gestione della riserva naturale – questo ha permesso di far si che l’acqua avesse tutto il tempo di infiltrarsi e di ingrossare quelle falde che hanno reso il lago così prospero A ciò va aggiunto che la Provincia aveva da poco pulito i canali di adduzione, per lo meno quelli di proprio competenza. E questo ha favorito, certamente, il ritorno al lago dell’acqua“.