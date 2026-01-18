Cile, incendio boschivo minaccia Concepción e Penco: allerta rossa nel Biobío | VIDEO

Un vasto incendio forestale di elevata complessità sta colpendo i settori Puente 1 e Puente 3 nel comune di Concepción, nella Regione del Biobío, in Cile. Una densa colonna di fumo è visibile da diverse aree del Gran Concepción, inclusi Talcahuano e Santa Sabina. A causa dell’avanzata delle fiamme e delle condizioni di vento sfavorevoli, il Servizio Nazionale di Prevenzione e Risposta ai Disastri (SENAPRED) ha dichiarato l’Allerta Rossa provinciale. È stata inoltre disposta l’evacuazione del settore El Durazno.

Il sindaco di Concepción, Héctor Muñoz, ha definito il rogo “complesso e di difficile accesso“, spiegando che il vento spinge il fuoco verso Nord. Sul campo operano brigate CONAF, mezzi aerei, pompieri e macchinari pesanti. L’incendio ha già distrutto circa 30 ettari, ma potrebbe estendersi fino a 300.