Clima, fuoco sul ghiaccio: come sta cambiando il regime degli incendi nell’Artico

Secondo i ricercatori della NASA, il numero di incendi boschivi nell’Artico è in aumento. Inoltre, questi incendi stanno diventando più estesi, più caldi e stanno bruciando più a lungo rispetto ai decenni precedenti. Queste tendenze sono strettamente legate al rapido cambiamento climatico della regione. L’Artico si sta riscaldando quasi quattro volte più velocemente della media globale, un cambiamento che ha un impatto diretto sulla pioggia e sulla neve nella regione e riduce l’umidità del suolo, fattori che rendono il paesaggio più infiammabile. Anche i fulmini, la principale fonte di innesco degli incendi nell’Artico, si stanno verificando più a nord.

Questi risultati sono dettagliati in un rapporto pubblicato nel 2025 dall’Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), un gruppo di lavoro del Consiglio Artico.

“Il fuoco è sempre stato parte integrante dei paesaggi boreali e artici, ma ora sta iniziando a manifestarsi in modi più estremi, simili a quelli osservati nelle aree temperate e tropicali“, ha affermato Jessica McCarty, vicedirettore della Divisione Scienze della Terra presso l’Ames Research Center della NASA e specialista in incendi nell’Artico. McCarty, autrice principale del rapporto, ha lavorato in un team internazionale per AMAP.

Ma non è solo il numero di incendi a preoccupare gli scienziati; è anche la loro temperatura. “È l’intensità a preoccuparci di più, perché ha l’impatto più profondo sul modo in cui gli ecosistemi stanno cambiando“, ha affermato Tatiana Loboda, direttrice del Dipartimento di Scienze Geografiche dell’Università del Maryland.

Ecosistemi artici: come si verificano gli incendi nell’Artico?

La parola “Artico” evoca spesso immagini di ghiacciai, neve e un oceano ghiacciato. Come può un luogo del genere prendere fuoco?

Ufficialmente, l’Artico si riferisce alla regione a nord di 66,5 gradi nord, sebbene molti ricercatori artici studino i 60 gradi nord e oltre. Sebbene gran parte dell’area sia ricoperta di neve e ghiaccio, l’Artico vanta anche una vasta gamma di ecosistemi che cambiano man mano che si estendono verso il polo.

Si inizia con le foreste boreali, costituite principalmente da conifere come abeti rossi, abeti bianchi e pini. Man mano che queste foreste si diradano verso nord, lasciano il posto a arbusteti, poi a tundra erbosa e infine a rocce, ghiaccio e orsi polari.

Gran parte della vegetazione è ricoperta di neve durante l’inverno, che si scioglie in primavera. Esposta, la vegetazione si secca alla luce del sole. Se esposta a una fonte di innesco come un fulmine, può rapidamente trasformarsi in combustibile per un incendio.

Cosa sta cambiando?

Secondo il rapporto AMAP del 2025, un paesaggio sempre più infiammabile, combinato con un numero maggiore di fulmini, sta portando a incendi più estesi, più frequenti e più intensi di quanto il paesaggio sia adatto a sopportare.

“C’è variabilità di anno in anno, ma nel corso dei decenni la superficie bruciata nell’Artico nordamericano è in media circa il doppio rispetto alla metà del XX secolo“, ha affermato Brendan Rogers, ricercatore senior presso il Woodwell Climate Research Center.

Gli incendi di bassa intensità, a cui l’Artico è abituato, lasciano intatta la maggior parte della foresta, consentendo al sottobosco e agli strati superiori del suolo di rigenerarsi rapidamente.

Al contrario, gli incendi intensi uccidono gli alberi e possono innescare un processo noto come successione secondaria, in cui nuove specie sostituiscono quelle morte. Questi incendi bruciano anche in profondità nel suolo ricco di carbonio, modificano l’idrologia della zona e accelerano lo scioglimento delle nevi. Inoltre, il fumo e i danni all’habitat causati da incendi massicci e intensi rappresentano rischi significativi per la salute delle comunità umane e della fauna selvatica locale.

La metà degli anni 2010 ha inaugurato un nuovo regime di incendi. Ad esempio, la Groenlandia ha registrato incendi significativi nel 2015, 2017 e 2019. I ricercatori hanno anche iniziato a osservare incendi che si sviluppavano regolarmente nell’Artico già a fine marzo, molto prima di quanto mostrano i dati storici, e che bruciavano ben dopo la prima neve.

“È preoccupante la frequenza con cui questi incendi bruciano nello stesso posto“, ha detto Loboda. “Molte aree ora bruciano due, tre o persino cinque volte in un periodo di tempo molto breve. L’impatto è immenso: sta accadendo nella tundra e nelle regioni boreali, e queste aree non riescono a riprendersi“.

Torba, permafrost e incendi zombie

Ciò che rende gli ecosistemi artici – e per estensione gli incendi artici – unici rispetto a gran parte del mondo è ciò che sta accadendo nel sottosuolo: in particolare nella torba e nel permafrost.

La torba è antica; ha migliaia e migliaia di anni. Quando i ghiacciai si ritirarono alla fine dell’ultima era glaciale, lasciarono dietro di sé depositi di vecchi alberi, erbe e altra materia organica che si sono parzialmente decomposti formando un suolo ricco di carbonio. Nel tempo, strati di depositi si sono accumulati formando torba, che ora è un ingrediente primario del suolo in tutto l’Artico.

Quando incendi intensi bruciano depositi di torba profondi, possono creare un fenomeno chiamato incendio di riserva, più comunemente noto come incendio zombie, in cui i resti del fuoco rimangono vivi per tutto l’inverno. Questi incendi sembrano spenti in superficie, ma continuano a covare sottoterra per tutto l’inverno, per poi riaccendersi quando la primavera porta condizioni più secche.

Il permafrost, ovvero il terreno che rimane ghiacciato tutto l’anno, può essere ancora più antico. Alcuni strati di permafrost sono antecedenti alla specie umana, l’Homo sapiens, e sono rimasti costantemente ghiacciati per oltre 400.000 anni. Questa età è ciò che rende questi strati ghiacciati così significativi: hanno immagazzinato antica materia organica, e il carbonio in essa contenuto, per millenni.

Quando gli organismi muoiono e si decompongono, questo processo rilascia naturalmente anidride carbonica e metano. Nell’Artico, il permafrost mantiene questi organismi letteralmente congelati, il che li congela di fatto nel tempo.

Lo scienziato della NASA ed esperto di permafrost Clayton Elder descrive questo effetto nel Permafrost Tunnel di Fairbanks, in Alaska: “si può entrare nel tunnel e vedere l’erba incastonata nella parete”, ha detto Elder. “È ancora verde, ma quando la si data al carbonio-14, ha 40.000 anni”.

Ma mentre l’Artico si riscalda, si scioglie e brucia, il carbonio immagazzinato nella torba e nel permafrost viene rilasciato nell’atmosfera. Questo è importante, perché ciò che è intrappolato sotto la superficie è enorme. Insieme, la torba artica e il permafrost immagazzinano il doppio del carbonio dell’intera atmosfera terrestre.

Secondo McCarty, questo disgelo porterà a un cambiamento globale. “Si tratta di ghiaccio antico, ghiaccio che fa parte del nostro sistema idrologico e ha formato l’omeostasi climatica in cui noi, come specie, siamo cresciuti“, ha affermato McCarty. “Ci saranno cambiamenti che non possiamo prevedere: l’umanità non ha sperimentato il clima verso cui il pianeta si sta dirigendo. Sarà interessante modellarlo; ci sono così tanti modi diversi in cui potrebbe evolversi“.

Qual è il prossimo passo?

Per affrontare le sfide dell’Artico, gli scienziati stanno trovando nuove applicazioni dei dati esistenti e sviluppando nuove tecnologie.

“I satelliti della NASA costituiscono la vera spina dorsale di ciò che comprendiamo“, ha affermato Rogers. “Questi satelliti ci hanno fornito una registrazione di 25 anni di dati sugli incendi boschivi, il che è inestimabile. Sono fondamentali per comprendere come questi regimi di incendi stanno cambiando e per elaborare qualsiasi soluzione”.

Nuovi satelliti e sviluppi nell’intelligenza artificiale stanno ampliando la comprensione delle fonti di innesco, della disponibilità di combustibile e dell’infiammabilità, nonché del comportamento degli incendi. Tutti questi dati sono importanti per monitorare gli incendi e modellare il loro futuro comportamento, nonché per valutare la vulnerabilità degli ecosistemi boreali e artici all’aumento dei livelli di incendio.

“Una delle nostre conclusioni è che le osservazioni devono essere più mirate“, ha affermato McCarty. “Sappiamo già cosa sta succedendo, ma dobbiamo capire meglio perché e come monitorare queste aree isolate. Ciò significa che avremo bisogno di satelliti e campagne sul campo che tengano conto di questo scenario di incendi più complesso. Ciò che accade nell’Artico avrà un impatto sul resto del pianeta”.