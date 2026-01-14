Clima, l’OMM conferma i dati Copernicus sul 2025: le ultime novità sul cambiamento climatico in corso

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) ha confermato che il 2025 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati, proseguendo la serie di temperature globali straordinarie. Gli ultimi 11 anni sono stati gli 11 più caldi mai registrati e il riscaldamento degli oceani continua inarrestabile, afferma l’OMM. La temperatura media superficiale globale è stata di 1,44°C (con un margine di incertezza di ± 0,13°C) superiore alla media del periodo 1850-1900, secondo l’analisi consolidata dell’OMM su otto set di dati. Due di questi set di dati hanno classificato il 2025 come il secondo anno più caldo nei 176 anni di registrazione, mentre gli altri sei lo hanno classificato come il terzo anno più caldo.

Gli ultimi tre anni, dal 2023 al 2025, sono i tre anni più caldi in tutti gli otto set di dati. La temperatura media consolidata triennale 2023-2025 è di 1,48°C (con un margine di incertezza di ± 0,13°C) superiore a quella dell’era preindustriale. Gli ultimi undici anni, dal 2015 al 2025, sono stati gli undici anni più caldi in tutti gli otto set di dati, segnala l’OMM.

“Il 2025 è iniziato e si è concluso con un raffreddamento dovuto a La Niña, eppure è stato uno degli anni più caldi mai registrati a livello globale a causa dell’accumulo di gas serra che intrappolano il calore nella nostra atmosfera. Le elevate temperature terrestri e oceaniche hanno contribuito ad alimentare fenomeni meteorologici estremi: ondate di calore, forti piogge e intensi cicloni tropicali, sottolineando la vitale necessità di sistemi di allerta precoce“, ha affermato il Segretario Generale dell’OMM, Celeste Saulo.

“Il monitoraggio dello stato del clima da parte dell’OMM, basato su una raccolta dati globale collaborativa e scientificamente rigorosa, è più importante che mai perché dobbiamo garantire che le informazioni sulla Terra siano autorevoli, accessibili e fruibili per tutti”, ha affermato Celeste Saulo.

L’annuncio dell’OMM è stato programmato in concomitanza con la pubblicazione dei dati sulla temperatura globale da parte dei fornitori di dataset.

Tra questi figurano il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, il Copernicus Climate Change Service (ERA5), l’Agenzia Meteorologica Giapponese (JRA-3Q), la NASA (GISTEMP v4), la National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense (NOAAGlobalTemp v6), il Met Office del Regno Unito in collaborazione con la Climatic Research Unit dell’Università dell’East Anglia (HadCRUT.5.1.0.0) e Berkeley Earth (USA). Quest’anno, per la prima volta, l’OMM ha incluso anche due dataset aggiuntivi: il Dynamically Consistent ENsemble of Temperature (DCENT/UK, USA) e il China Merged Surface Temperature Dataset (CMST).

Sei dei dataset si basano su misurazioni effettuate presso stazioni meteorologiche, navi e boe utilizzando metodi statistici per colmare le lacune nei dati. Due dei set di dati – ERA5 e JRA-3Q – sono rianalisi che combinano osservazioni passate, inclusi i dati satellitari, con modelli per generare serie temporali coerenti di molteplici variabili climatiche, tra cui la temperatura. I set di dati chiave utilizzano tutti metodologie leggermente diverse e quindi presentano dati di temperatura leggermente diversi, così come classifiche annuali.

Il 2025 è stato classificato come il secondo anno più caldo in DCENT e GISTEMP; il terzo più caldo negli altri sei: Berkeley Earth, CMST, ERA5, HadCRUT5, JRA-3Q e NOAAGlobalTemp.

La temperatura media globale effettiva nel 2025 è stata stimata in +15,08°C; tuttavia, il margine di incertezza sulla temperatura effettiva è molto più ampio, circa 0,5°C, rispetto all’anomalia di temperatura per il 2025.

L’OMM – l’agenzia delle Nazioni Unite per il meteo, il clima e l’acqua – si propone di fornire un’analisi autorevole e consolidata a supporto del processo decisionale.

Calore oceanico

Uno studio separato pubblicato su Advances in Atmospheric Sciences ha affermato che le temperature oceaniche sono state tra le più alte mai registrate nel 2025, riflettendo l’accumulo di calore a lungo termine all’interno del sistema climatico.

Circa il 90% del calore in eccesso dovuto al riscaldamento globale è immagazzinato nell’oceano, rendendo il calore oceanico un indicatore critico del cambiamento climatico. Dal 2024 al 2025, il contenuto di calore oceanico (OHC) a livello globale dei 2000 metri superiori è aumentato di circa 23 ± 8 Zettajoule rispetto al 2024, secondo lo studio condotto da Lijing Cheng dell’Istituto di Fisica Atmosferica dell’Accademia Cinese delle Scienze. Si tratta di circa 200 volte la produzione totale di elettricità mondiale nel 2024.

A livello regionale, circa il 33% della superficie oceanica globale si è classificata tra le tre più calde della sua storia (1958-2025), mentre circa il 57% rientrava tra le prime cinque, tra cui l’Oceano Atlantico tropicale e meridionale, il Mar Mediterraneo, l’Oceano Indiano settentrionale e gli Oceani meridionali, a sottolineare il riscaldamento globale degli oceani in tutti i bacini.

Lo studio ha rilevato che la temperatura media annua globale della superficie del mare (SST) nel 2025 è stata di di 0,49°C superiore alla linea di base 1981-2010 e di 0,12 ± 0,03°C inferiore rispetto al 2024, in linea con l’evoluzione delle condizioni di La Niña, ma comunque classificandosi come il terzo anno più caldo mai registrato.