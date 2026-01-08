Clima, NOAA: gli ultimi aggiornamenti sugli sviluppi de La Niña

Persiste La Niña, seguita da una probabilità del 75% di una transizione a ENSO-neutrale tra gennaio e marzo 2026. L’ENSO-neutrale è probabile almeno fino alla tarda primavera del 2026 nell’emisfero settentrionale. Sono le ultime proiezioni del Climate Prediction Center (CPC) della NOAA. “A dicembre 2025, La Niña si è riflessa nel perdurare di temperature superficiali del mare (SST) inferiori alla media nell’Oceano Pacifico equatoriale centro-orientale ed orientale. L’ultimo valore settimanale dell’indice Niño-3.4 è stato di -0,5°C, con gli indici Niño-3 e Niño-1+2 che si sono mantenuti più freddi, rispettivamente a -0,8°C e -0,7°C. L’indice della temperatura della sotto-superficie equatoriale (media tra 180 °W e 100 °W) è diventato leggermente positivo, riflettendo l’espansione di temperature superiori alla media dal Pacifico occidentale a quello centro-orientale in profondità”, viene spiegato.

“Le anomalie atmosferiche nell’Oceano Pacifico tropicale sono rimaste coerenti con La Niña. Per gran parte del mese, anomalie dei venti orientali sono state presenti sul Pacifico equatoriale centrale, mentre anomalie dei venti occidentali di alta quota sono continuate sul Pacifico equatoriale. L’indice di Oscillazione Meridionale equatoriale è risultato positivo. Nel complesso, il sistema accoppiato oceano-atmosfera rimane coerente con La Niña”, continua la NOAA.

“Le previsioni multi-modello dell’IRI indicano che un ENSO-neutrale emergerà tra gennaio e marzo (JFM) 2026. In collaborazione con il North American Multi-Model Ensemble, il team prevede che l’ENSO-neutrale si sviluppi durante il JFM 2026. Anche dopo la transizione delle SST del Pacifico equatoriale a ENSO-neutro, La Niña potrebbe avere ancora una certa influenza persistente fino all’inizio della primavera del 2026 nell’emisfero settentrionale (ad esempio, secondo le previsioni stagionali del CPC). Per orizzonti di previsione più lunghi, le probabilità di El Niño sono crescenti, sebbene permanga incertezza data la minore accuratezza delle previsioni dei modelli durante la primavera. In sintesi, La Niña persiste, seguita da una probabilità del 75% di una transizione a ENSO-neutrale tra gennaio e marzo 2026. L’ENSO-neutrale è probabile almeno fino alla tarda primavera del 2026 nell’emisfero settentrionale”, conclude la NOAA.

La Niña fa parte del ciclo climatico El Niño-Oscillazione Meridionale, che influenza le temperature dell’acqua nell’Oceano Pacifico centrale e orientale. La Niña provoca temperature dell’acqua più fredde, aumentando il rischio di inondazioni e siccità, che possono avere un impatto sulle colture. Quando l’ENSO è neutro, le temperature dell’acqua si mantengono intorno al livello medio, portando a condizioni meteorologiche più stabili e potenzialmente a migliori raccolti.