Collaborazione sull’energia nucleare: il progetto di un reattore da 1.200 megawatt

La Slovacchia firmerà nei prossimi giorni un accordo con gli Stati Uniti sulla cooperazione nel settore dell’energia nucleare. Lo ha annunciato il premier Robert Fico, precisando che l’intesa aprirà la strada alla costruzione di un nuovo reattore in collaborazione con il gruppo americano Westinghouse. “Insieme ai partner statunitensi vogliamo realizzare un nuovo grande blocco nucleare di proprietà statale presso l’impianto esistente di Jaslovske Bohunice”, ha dichiarato Fico nel fine settimana, aggiungendo che parteciperà alla cerimonia di firma del protocollo venerdì prossimo a Washington. Da parte statunitense, secondo quanto riporta l’Handelsblatt, non sono giunti al momento commenti ufficiali.

I dettagli sull’intesa

Il nuovo reattore previsto in Slovacchia avrà una potenza prossima ai 1.200 megawatt e sarà costruito nel sito di Jaslovske Bohunice, dove già operano alcuni degli attuali impianti nucleari del Paese. Bratislava dispone oggi di cinque reattori in funzione su due siti e negozia da oltre un anno con gli Stati Uniti per avviare il progetto. L’energia nucleare rappresenta la principale fonte di elettricità per la Slovacchia, che secondo i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia nel 2024 ha coperto il 62% della produzione nazionale di elettricità. Con questa quota, secondo i dati di Destatis, il Paese si posiziona al secondo posto nell’Unione europea per incidenza del nucleare sulla produzione elettrica, dopo la Francia.