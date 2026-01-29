Copernicus: intensi incendi boschivi colpiscono l’emisfero australe mentre l’Australia registra temperature record

La stagione degli incendi boschivi 2025/2026 in Australia è stata piuttosto moderata in termini di emissioni da incendi. Tuttavia, alla fine di gennaio la situazione è diventata drammatica, con una vittima e 900 edifici e circa 400.000 ettari bruciati dalle fiamme nello stato del Victoria. Gli incendi sono stati preceduti da condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi altamente pericolose, paragonabili a quelle che hanno preceduto gli incendi boschivi del cosiddetto “Sabato nero” del 2009, come affermato dal World Weather Attribution. Secondo le osservazioni del Bureau of Meteorology (BOM), lo Stato di Victoria ha registrato le temperature più elevate dal “Sabato nero” del 2009, quando gli incendi boschivi causarono la morte di almeno 173 persone.

All’inizio di gennaio, a causa del fumo, è stata rilevata una scarsa qualità dell’aria a Melbourne e dintorni. È stato inoltre osservato un grande pennacchio che attraversava il Mar di Tasmania verso il Pacifico meridionale, con alcune parti che hanno raggiunto anche il Sud America, ad alta quota, a ulteriore dimostrazione dell’intensità degli incendi.

Mark Parrington, Scienziato senior del Servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS), ha dichiarato: “abbiamo monitorato le emissioni e il fumo provenienti da diversi incendi estremi in Australia e nelle regioni meridionali del Sud America per tutto il mese di gennaio. I nostri dati forniscono una chiara indicazione del peggioramento della qualità dell’aria dovuto al fumo, con potenziali ripercussioni sulla salute, e dell’intensità degli incendi, dato che alcuni pennacchi di fumo hanno percorso migliaia di chilometri attraverso il Pacifico. Una caratteristica comune di questi incendi è stata la presenza di condizioni climatiche più calde e secche, e con il proseguire dell’estate nell’emisfero australe il CAMS continua a monitorare attentamente gli incendi in queste regioni”.

Tracce dei tragici incendi in Cile

I dati CAMS hanno rivelato l’intensità dell’incendio boschivo cileno che ha causato la morte di 21 persone e costretto circa 50.000 persone a evacuare nelle regioni di Ñuble e Biobío, a circa 500 km a sud della capitale Santiago. Secondo il set di dati GFAS, le emissioni di carbonio prodotte dagli incendi boschivi nel mese di gennaio sono state le più elevate dal catastrofico 2017.

I dati giornalieri sulla potenza radiante totale degli incendi del Sistema globale di assimilazione degli incendi (GFAS, Global Fire Assimilation System) del CAMS, a partire dal 2003, hanno mostrato valori eccezionalmente elevati dal 18 al 23 gennaio 2026. Complessivamente, durante la settimana della tragedia sono stati segnalati circa ventiquattro incendi, che hanno devastato 42.000 ettari e colpito circa 20.000 persone.

Il fumo si è diffuso in tutta la regione, compromettendo in modo significativo la qualità dell’aria e la visibilità, con le concentrazioni più elevate di particolato sottile (PM2,5) osservate intorno alla città di Concepción, nella provincia cilena di Bío-Bío. Il più grande pennacchio di fumo prodotto dagli incendi è stato registrato dalle immagini satellitari e dai dati previsionali del CAMS mentre attraversava l’Oceano Pacifico.

I peggiori incendi degli ultimi vent’anni nella provincia argentina di Chubut

In Argentina, la provincia di Chubut in Patagonia è stata colpita da gravi incendi boschivi da dicembre, in particolare nell’area protetta del Parco Nazionale Los Alerces, con una superficie bruciata stimata in 32.000 ettari. I dati CAMS confermano che si tratta degli incendi boschivi più intensi e con le emissioni più elevate registrati nella provincia di Chubut almeno dal 2003. I dati mostrano un’intensa attività a partire dall’inizio di gennaio e un forte aumento delle emissioni alla fine del mese.

Gli incendi erano ancora attivi alla fine di gennaio, in un contesto di temperature elevate, siccità e venti forti. La regione è inoltre colpita da una carenza di precipitazioni che dura da circa 15 anni.