Crew-11 verso il rientro, l’astronauta Fincke: “a bordo siamo ok, rientrare è la decisione giusta”

“Prima di tutto siamo ok. Ognuno a bordo è stabile, al sicuro e ben curato”: lo ha scritto dal profilo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) su Linkedin l’astronauta della NASA Micke Fincke, il più anziano della missione Crew-11, che dovrà rientrare a Terra in anticipo per un problema di salute di uno dei membri dell’equipaggio. Il suo messaggio è stato poi postato dalla NASA su X. Fincke, 58 anni, rientrerà con i colleghi Zena Cardman (38 anni), anche lei della NASA e al comando della Crew-11, Kimiya Yui (55 anni) dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e il russo Oleg Platonov (39 anni) dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Nella foto che accompagna il post, tutti e quattro gli astronauti provano le tute spaziali per il viaggio di ritorno.

Rientrare “solo qualche settimana in anticipo per un imprevisto problema medico” – scrive Fincke – è stata “una decisione deliberata per consentire che le giuste valutazioni mediche vengano fatte a Terra, dove sono disponibili tutte le tecnologie per la diagnosi. È la decisione giusta, anche se un po’ agrodolce“.

Il passaggio di consegne sulla ISS

Il rientro è previsto attualmente per il 14 gennaio, condizioni meteo permettendo, e alle 20:35 italiane di lunedì 12 gennaio è in programma la cerimonia del passaggio di consegne. “Lasciamo la ISS in ottime mani. I tre membri dell’equipaggio arrivati a novembre – prosegue Fincke – continueranno la missione e tra poche settimane saranno raggiunti dalla missione Crew-12. Siamo grati per il lavoro di squadra, orgogliosi della missione e – conclude – non vediamo l’ora di tornare presto a casa, di tornare dai nostri cari e di risolvere qualsiasi problema medico con la migliore assistenza disponibile“.