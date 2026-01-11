Emergenza medica sulla Stazione Spaziale: rientro storico e anticipato per Crew-11. Ecco cosa sta succedendo

Per la prima volta in 25 anni di storia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la NASA ha ordinato un’evacuazione medica controllata. Quello che doveva essere un normale avvicendamento tra equipaggi si è trasformato in una missione prioritaria per riportare a Terra 4 astronauti a causa di un problema di salute sorto in orbita. Come ha reso noto la NASA, la missione Crew-11 di SpaceX lascerà l’avamposto spaziale nella serata di mercoledì 14 gennaio.

Un evento senza precedenti nello Spazio

Sebbene la ISS sia abitata ininterrottamente dal novembre del 2000, non era mai stato necessario organizzare un rientro d’urgenza di questo tipo. La decisione è stata ufficializzata l’8 gennaio, dopo che una “seria preoccupazione medica” ha colpito uno dei 4 membri di Crew-11.

Nonostante l’astronauta coinvolto sia attualmente in condizioni stabili, la NASA ha optato per il rientro: la microgravità rende infatti impossibili le diagnosi approfondite necessarie per questo caso specifico.

Tabella di marcia: il programma del rientro

L’equipaggio viaggerà a bordo della navetta Dragon “Endeavour” di SpaceX. Ecco il cronoprogramma dettagliato secondo l’orario italiano:

Mercoledì 14 gennaio

Ore 21:00 – inizio della diretta NASA per la chiusura del portellone;

inizio della diretta NASA per la chiusura del portellone; Ore 21:30 – chiusura ufficiale dei portelloni tra Dragon e ISS;

chiusura ufficiale dei portelloni tra Dragon e ISS; Ore 22:45 – inizio copertura streaming per lo sgancio della navetta;

inizio copertura streaming per lo sgancio della navetta; Ore 23:00 – undocking (distacco) della Dragon dalla stazione e inizio del viaggio di ritorno.

Giovedì 15 gennaio

Ore 08:15 – inizio della diretta per le fasi finali di rientro.

inizio della diretta per le fasi finali di rientro. Ore 08:50 – accensione dei motori per la frenata orbitale (Deorbit burn).

accensione dei motori per la frenata orbitale (Deorbit burn). Ore 09:40 – splashdown previsto nell’Oceano Pacifico, al largo della California.

splashdown previsto nell’Oceano Pacifico, al largo della California. Ore 11:45 – conferenza stampa post-atterraggio della NASA.

Gli orari potrebbero variare leggermente in base alle condizioni meteo marine nell’area di recupero.

Chi sono gli astronauti di Crew-11?

L’equipaggio che sta rientrando anzitempo è composto da veterani e nuove leve del volo umano:

Zena Cardman (NASA) – Comandante

(NASA) – Comandante Mike Fincke (NASA) – Pilota

(NASA) – Pilota Kimiya Yui (JAXA, Giappone) – Specialista di missione

(JAXA, Giappone) – Specialista di missione Oleg Platonov (Roscosmos, Russia) – Specialista di missione

Cosa succede ora sulla ISS?

Con la partenza della Crew-11, la ISS resterà temporaneamente con un equipaggio ridotto di sole 3 persone: l’americano Chris Williams e i russi Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev.

Questa situazione durerà circa un mese, in attesa che la NASA e SpaceX lancino la missione Crew-12, il cui decollo potrebbe essere anticipato rispetto alla data originale di metà febbraio per riportare la stazione alla piena operatività.

Come seguire l’evento

La NASA trasmetterà ogni fase del rientro live su NASA+ e sul proprio canale YouTube. Sarà possibile seguire la diretta anche tramite i canali social di SpaceX e della NASA su X (ex Twitter) e Facebook.