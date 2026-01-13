Disastro nel Nord Kivu: frana nel villaggio di Burutsi, almeno 18 morti

Almeno 18 persone sono morte a seguito di una frana nel villaggio di Burutsi, nella provincia del Nord Kivu della Repubblica Democratica del Congo. Lo ha riferito il portale locale Actualité. La frana è avvenuta nelle prime ore di oggi e ha distrutto la maggior parte delle abitazioni del villaggio. “Il disastro che ha colpito il villaggio di Burutsi nel Nord Kivu ha causato 18 morti e cinque feriti gravi, secondo le autorità locali”, ha riportato il sito. Il portale ha aggiunto che, dopo una giornata di operazioni di ricerca, sono state individuate almeno undici persone che risultano ancora intrappolate sotto le macerie.

Tuttavia, ha sottolineato che è impossibile proseguire le operazioni di soccorso con i mezzi attualmente disponibili, poiché è necessaria attrezzatura specializzata. Le autorità locali hanno chiesto una solidarietà collettiva per fornire assistenza alle persone colpite, curare i feriti e sostenere la ricerca dei dispersi.