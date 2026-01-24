Dispersi sul Monte Falterona: ritrovati in serata due escursionisti

Due escursionisti dispersi nel pomeriggio sul Monte Falterona sono stati ritrovati intorno alle 19.00 dal Soccorso Alpino in una zona impervia e innevata della provincia di Arezzo. I Vigili del Fuoco di Arezzo avevano attivato il piano prefettizio per persone disperse, allertando anche il Soccorso Sanitario e i Carabinieri. Squadre dai distaccamenti di Pratovecchio e Bibbiena hanno raggiunto la zona. L’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco non ha potuto intervenire a causa della fitta nebbia. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è riuscita a mettersi in contatto telefonico con i due escursionisti, che hanno fornito indicazioni sulla propria posizione. I soccorritori li hanno poi accompagnati al punto di ritrovo, dove ad attenderli c’erano i sanitari del 118.

I due risultano in buone condizioni di salute. Le operazioni hanno visto la collaborazione di più forze dell’ordine e soccorso, garantendo un esito positivo dell’intervento.