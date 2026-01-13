Due petroliere colpite vicino al terminal del Caspian Pipeline Consortium

Due petroliere gestite dalla Grecia sono state colpite da droni vicino al terminal del Caspian Pipeline Consortium, che gestisce circa l’80% delle esportazioni di petrolio del Kazakistan. Lo hanno riferito sei fonti. Una delle petroliere, la Delta Harmony, è gestita dalla compagnia greca Delta Tankers, secondo i dati LSEG, e secondo le fonti avrebbe dovuto caricare petrolio da Tengizchevroil. L’altra, la Matilda, è gestita dalla compagnia greca Thenamaris e avrebbe dovuto caricare petrolio da Karachaganak. Un funzionario di Thenamaris ha confermato che la Matilda è stata colpita da due droni mentre era in attesa in condizioni di zavorra a 30 miglia al largo del Caspian Pipeline Consortium.

“Non ci sono stati feriti e la nave ha subito lievi danni alle strutture del ponte, che sono completamente riparabili. La nave, pur essendo in condizioni di navigazione, ora sta salpando dalla zona”, ha dichiarato il funzionario della compagnia. La Delta Tankers non ha rilasciato dichiarazioni. Due fonti della sicurezza marittima hanno affermato che a bordo si sarebbe verificato un incendio, rapidamente spento. Il CPC non ha commentato l’attacco. L’oleodotto del CPC trasporta petrolio al terminal Yuzhnaya Ozereyevka sul Mar Nero, vicino a Novorossiisk, nel sud della Russia.