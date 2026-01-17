Due valanghe nel Salisburghese: 5 vittime in Austria

Le valanghe continuano a mietere vittime sulle Alpi. Oltre a quelle registrate in Svizzera, cinque persone sono morte dopo essere state travolte da due distinte valanghe nel Pongau, nel Salisburghese, in Austria. Lo rende noto il Soccorso Alpino salisburghese. Sulla Schmugglerscharte nella zona di Bad Hofgastein, alle ore 12.30 circa, una valanga a lastroni ha travolto e ucciso una scialpinista. A lanciare l’allarme è stato il marito. Poco dopo, verso le ore 14, una valanga di grandi dimensioni si è abbattuta nei pressi del Finsterkopf (2.152 metri) nella valle di Grossarl. Sette scialpinisti sono stati travolti dalla slavina e quattro persone sono state recuperate senza vita. Una persona ha riportato ferite gravi, una ha riportato ferite lievi e una è rimasta illesa. Impegnati nei soccorsi quattro elicotteri oltre a squadre cinofile, Polizia alpina e paramedici.

“Nonostante le chiare e ripetute allerte, oggi si sono verificate nuovamente numerose valanghe, purtroppo con conseguenze fatali – ha spiegato Gerhard Kremser, responsabile distrettuale del Soccorso Alpino del Pongau -. Le nostre condoglianze vanno alle famiglie. Questa tragedia dimostra dolorosamente quanto sia grave l’attuale situazione delle valanghe”.