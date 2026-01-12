E’ vera la notizia dell’aquila che ha rapito un barboncino?

L’immagine di un’aquila che scende in picchiata per ghermire un piccolo animale domestico, portandolo via tra le grida disperate dei padroni, è uno dei “topos” più ricorrenti e virali del web. Periodicamente, questa notizia torna a circolare sui social media, spesso accompagnata da video sgranati o foto spettacolari. E negli ultimi giorni sta rimbalzando nuovamente la notizia dell’aquila che avrebbe rapito un barboncino bianco sotto gli occhi dei padroni. Tuttavia, per comprendere se siamo di fronte a una verità di cronaca o a una sofisticata bufala digitale, è necessario analizzare le radici di questo fenomeno e la fisica stessa della natura.

Il precedente storico: la grande beffa di Montreal

Per rintracciare l’origine della moderna ossessione per le aquile “rapitrici”, dobbiamo tornare al 2012. In quell’anno, un video intitolato “Golden Eagle Snatches Kid” fece il giro del mondo in poche ore, accumulando milioni di visualizzazioni. Il filmato mostrava un’aquila reale che, in un parco pubblico di Montreal, afferrava un bambino piccolo per la giacca, sollevandolo da terra per alcuni istanti prima di lasciarlo cadere. Il video scatenò un dibattito globale sulla sicurezza dei parchi, finché non si scoprì la verità: si trattava di un progetto universitario realizzato da tre studenti del Centre NAD, una scuola di animazione 3D e design digitale. Gli autori ammisero che sia l’aquila che il bambino erano stati creati o manipolati in grafica sui computer per testare le loro abilità tecniche. Questo evento ha gettato le basi per ogni successiva ondata di panico riguardante i rapaci nelle aree urbane.

Oggi quel video su YouTube sfiora i 48 milioni di visualizzazioni, nonostante le migliaia di riproduzioni e nuove pubblicazioni su tutti i media mondiali:

Un racconto d’altri tempi: La Domenica del Corriere del 1954

Queste storie non sono certo una novità dell’era digitale. Un esempio lampante ci viene fornito dalla copertina de “La Domenica del Corriere” dell’8 agosto 1954. L’illustrazione drammatica mostra un’enorme aquila che solleva in aria un cane da caccia, mentre il padrone a terra gesticola disperato.

La didascalia racconta una “straordinaria avventura” avvenuta in Val Brembana: il signor Arturo Kuster stava passeggiando con il suo cane da caccia di pochi mesi quando un’aquila è piombata sulla bestiola e l’ha rapita in volo. Fortunatamente, il cagnolino si è dibattuto con tale furia da riuscire a liberarsi, precipitando da un’altezza di circa trenta metri su un prato e cavandosela con la sola rottura di una gamba. Questo reperto storico dimostra come il fascino e il timore per questi predatori siano radicati nella nostra cultura da decenni, ben prima dell’avvento dei social media.

La realtà biologica contro il mito dei social

Venendo al caso specifico del barboncino o del piccolo cane domestico, la risposta alla domanda “è vero?” si muove su un crinale sottile. Da un punto di vista puramente biologico, le grandi aquile, come l’aquila reale o l’aquila calva, sono predatori opportunisti dotati di una forza straordinaria negli artigli. Esistono casi documentati, seppur rarissimi, di tentati attacchi a cani di piccolissima taglia, come chihuahua o bichon frisé, specialmente in zone selvagge del Canada, dell’Alaska o della Norvegia. Tuttavia, la fisica pone dei limiti rigidi: un’aquila reale può sollevare e trasportare in volo solo pesi che non superino circa un terzo o la metà del proprio peso corporeo. Un barboncino standard o un cane di taglia media risulterebbero troppo pesanti per essere “rapiti” e portati via in quota. Nella maggior parte dei video che circolano oggi, si assiste a montaggi accurati o a rari episodi di aggressione difensiva che vengono però etichettati erroneamente come tentativi di rapimento per scopi alimentari.

Perché la notizia continua a circolare

La notizia del barboncino rapito che sta circolando in questi giorni è, con ogni probabilità, un “contenuto zombie“: una vecchia notizia o un video decontestualizzato che riemerge grazie agli algoritmi dei social che premiano i contenuti ad alto impatto emotivo. A prescindere dalla loro veridicità. Spesso si tratta di filmati girati in territori remoti dove il conflitto tra fauna selvatica e animali domestici è reale, ma che vengono presentati come se fossero accaduti nel parco sotto casa. Altre volte, si tratta di creazioni generate dall’intelligenza artificiale, ormai in grado di produrre immagini iper-realistiche di animali in situazioni drammatiche. La narrazione del predatore che viola lo spazio sicuro del giardino domestico tocca corde profonde della paura umana, garantendo condivisioni e commenti che mantengono in vita la bufala.

Un mix di rari eventi e molta fantasia

In sintesi, sebbene gli attacchi di rapaci a piccoli animali non siano fisicamente impossibili in contesti naturali specifici, la notizia del rapimento sistematico di barboncini sotto gli occhi dei padroni appartiene più alla categoria delle leggende metropolitane digitali che alla cronaca. La maggior parte dei video storici è stata smascherata come CGI (computer-generated imagery) o come rari incidenti isolati che non giustificano l’allarmismo che ciclicamente invade le nostre bacheche. La prudenza è sempre consigliata quando si portano piccoli animali in zone montane o popolate da grandi rapaci, ma il rischio che un’aquila “rapisca” un cane in un contesto urbano o suburbano rimane confinato al regno della finzione cinematografica o degli esperimenti digitali.