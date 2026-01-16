Egitto, nuove scoperte di gas-petrolio e un grande piano per lo sviluppo dei trasporti marittimi

Nuove scoperte e nuovi pozzi aggiungono 47 milioni di piedi cubi di gas e 4.300 barili di petrolio e condensato al giorno alla produzione egiziana. Lo fa sapere il ministero del petrolio precisando che Khalda Petroleum, General Petroleum e Desouk Petroleum Company hanno perforato con successo diversi pozzi nelle loro aree di concessione nel Deserto Occidentale, nel Deserto Orientale e nel Delta del Nilo, inclusi cinque nuovi pozzi esplorativi. In particolare, Khalda Petroleum Company ha effettuato tre nuove scoperte di petrolio e gas: il pozzo WKAN-X W-2X nello sviluppo di West Kanayes, il pozzo .Tayim W-13X nello sviluppo di West Kalabsha e il pozzo Tut-29 (STt1) nello sviluppo di Khalda.

I risultati dei test sui pozzi hanno mostrato una produzione di circa 2.550 barili di petrolio e condensato al giorno e circa 29 milioni di piedi cubi di gas al giorno. Si prevede che questi pozzi saranno presto collegati alla produzione e sono in corso ulteriori valutazioni delle riserve aggiuntive e potenziali. Nel frattempo, Desouk Petroleum Company, in collaborazione con Harbor Energy, ha perforato con successo il pozzo di valutazione Ezz-2 nello sviluppo di Desouk nel Delta del Nilo. I risultati delle registrazioni elettriche hanno confermato la presenza di uno strato di arenaria gasifera di 23 metri di spessore nel giacimento di Abu Madi. La scoperta Ezz-1 è già stata collegata alla produzione a una produzione di 10 milioni di piedi cubi di gas e 500 barili di condensato al giorno, e sono in corso i preparativi per collegare il pozzo Ezz-2 alla produzione a un tasso di 10 milioni di piedi cubi di gas e 500 barili di condensato al giorno, e sono in corso i preparativi per collegare il pozzo Ezz-2 alla produzione.

La General Petroleum Company, interamente di proprietà statale, è riuscita anche a mettere in produzione nuovi pozzi sia nel Deserto Occidentale che in quello Orientale, con un tasso di produzione stimato di circa 8 milioni di piedi cubi di gas e oltre 1.250 barili di petrolio e condensato al giorno. Nel frattempo, il pozzo Kharaza 5 è stato messo in produzione nel Deserto Orientale con una portata di 1.000 barili al giorno, uno dei risultati del rilievo sismico effettuato da United Energy, la società responsabile delle operazioni del campo.

Egitto, gara d’appalto per esplorazione petrolifera nel West Assiut

Il governo egiziano aprirà una gara d’appalto internazionale per l’esplorazione e la produzione petrolifera nella regione del West Assiut, nella parte meridionale del Paese, nel secondo trimestre di quest’anno. Lo ha detto un funzionario del governo, in forma anonima, all’emittente saudita “Asharq business”. La gara verrà pubblicata dalla compagnia del petrolio della valle meridionale, una sussidiaria della corporazione generale del petrolio dell’Egitto (Egpc), ed è attesa dopo che la compagnia saudita Ardiseis avrà completato l’analisi sismica dell’area. Il Cairo si affida ai piani di esplorazione delle compagnie petrolifere internazionali, in particolare nel Mediterraneo, per aumentare le riserve di gas scoperte.

L’obiettivo è soddisfare la crescente domanda del mercato interno del gas e, al contempo, incentivare i produttori di petrolio del Golfo di Suez, del Deserto Occidentale e del Deserto Orientale ad aumentare la produzione, consentendo loro di esportare quantità aggiuntive. A novembre, il ministero del petrolio egiziano ha annunciato una nuova gara d’appalto internazionale per l’esplorazione di petrolio e gas in quattro aree del Mar Rosso, con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti esteri e sostenere la produzione nazionale di gas naturale.

Il piano per lo sviluppo del settore trasporto marittimo

Il ministro dei Trasporti egiziano Kamel al Wazir ha annunciato un piano globale per lo sviluppo del settore del trasporto marittimo da 300 miliardi di sterline egiziane (circa 6 miliardi di dollari). L’obiettivo è sviluppare i porti marittimi, rafforzare la flotta navale egiziana e ampliare le partnership internazionali. Il piano prevede la costruzione di nuove banchine, bacini di carenaggio e reti ferroviarie all’interno dei porti, oltre al raddoppio della capacità di movimentazione dei container e all’integrazione con il sistema di trasporto multimodale. Il governo mira a rendere l’Egitto un centro regionale per i trasporti, la logistica e il commercio di transito, nonché a rafforzare le entrate sovrane e ad aumentare l’efficienza dei porti a sostegno dell’economia nazionale.

Il primo pilastro del piano prevede la costruzione di 70 chilometri di banchine e di 50 chilometri di frangiflutti (strutture artificiali di protezione situate a ridosso delle coste), oltre all’estensione della superficie dei porti e allo sviluppo di una flotta di rimorchiatori marittimi che raggiungerà le 80 unità con una forza di trazione compresa tra 70 e 90 tonnellate. Il secondo pilastro riguarda l’aumento della flotta navale egiziana, che è in fase di ampliamento per raggiungere un numero totale di 40 navi nel 2030, interamente di proprietà delle società affiliate al ministero dei Trasporti (Compagnia nazionale di navigazione, Compagnia araba di navigazione, Compagnia del Cairo per i traghetti, Compagnia egiziana per il trasporto di petrolio).

L’obiettivo è creare una flotta in grado di trasportare 25 milioni di tonnellate di merci varie all’anno. Il terzo pilastro del piano è relativo alla creazione di partnership strategiche con le principali società attive nella gestione e nell’esercizio di terminal container internazionali.