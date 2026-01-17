Elon Musk chiede un maxi risarcimento a OpenAI e Microsoft

Elon Musk chiederà fino a 134 miliardi di dollari di risarcimento a OpenAI e Microsoft, sostenendo di avere diritto ai “guadagni illeciti” che queste società hanno ottenuto grazie al suo sostegno iniziale. Lo riportano alcuni media citando un documento presentato a un tribunale federale. OpenAI, secondo Musk, ha guadagnato tra i 65,5 e i 109,4 miliardi di dollari dai contributi dell’imprenditore miliardario quando ha co-fondato la startup nel 2015, mentre Microsoft ha guadagnato tra i 13,3 e i 25,1 miliardi di dollari.